Тебас раскритиковал Клубный чемпионат мира

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз подверг критике Клубный чемпионат мира.
Это настоящий абсурд. Футболисты и лиги в конфликте, календарь разрушен, а профессиональная футбольная экосистема, в которой работают сотни тысяч человек, серьёзно пострадала. Доходы от ТВ и спонсорства притянуты за уши. Цены на билеты резко падают, чтобы заполнить стадионы. В то время как налоговые проблемы возникают и у игроков, и у клубов.
Такими словами Тебас отреагировал на новости о том, что цена билетов на полуфинальные матчи Клубного ЧМ упала в несколько раз.
Бекхемы завлекают зрителей покупкой престарелых распиаренных игроков. И подсаживают на редкий когда-то в США вид спорта. А потом... рынок расширяется. И все. Это не более чем бизнес, вроде торговли старыми носками или газом. Абсолютно идентичная деятельность
Данный КЧМ - это обычный рекламный проект. Что-то вроде начала финансовой пирамиды. Вложение в рекламу.
Это в точности та самая толпа из КинДзадзы, смотрящая выступления кувыркающихся клоунов, в промежутках между торговлей луцем.
Бекхемы завлекают зрителей покупкой престарелых распиаренных игроков. И подсаживают на редкий когда-то в США вид спорта. А потом... рынок расширяется. И все. Это не более чем бизнес, вроде торговли старыми носками или газом. Абсолютно идентичная деятельность
Данный КЧМ - это обычный рекламный проект. Что-то вроде начала финансовой пирамиды. Вложение в рекламу.
Это в точности та самая толпа из КинДзадзы, смотрящая выступления кувыркающихся клоунов, в промежутках между торговлей луцем.