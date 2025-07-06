Тебас раскритиковал Клубный чемпионат мира

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сегодня, 16:25

Глава Ла Лиги в очередной раз подверг критике Клубный чемпионат мира.

Это настоящий абсурд. Футболисты и лиги в конфликте, календарь разрушен, а профессиональная футбольная экосистема, в которой работают сотни тысяч человек, серьёзно пострадала. Доходы от ТВ и спонсорства притянуты за уши. Цены на билеты резко падают, чтобы заполнить стадионы. В то время как налоговые проблемы возникают и у игроков, и у клубов.