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Тебас раскритиковал Клубный чемпионат мира

сегодня, 16:25

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз подверг критике Клубный чемпионат мира.

Это настоящий абсурд. Футболисты и лиги в конфликте, календарь разрушен, а профессиональная футбольная экосистема, в которой работают сотни тысяч человек, серьёзно пострадала. Доходы от ТВ и спонсорства притянуты за уши. Цены на билеты резко падают, чтобы заполнить стадионы. В то время как налоговые проблемы возникают и у игроков, и у клубов.

Такими словами Тебас отреагировал на новости о том, что цена билетов на полуфинальные матчи Клубного ЧМ упала в несколько раз.

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Тебас Хавьер
Перевод с x.com
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Все комментарии
Barcelona
Barcelona
сегодня в 16:56
Не хороший турнир короче!
catal
catal
сегодня в 16:43, ред.
Зато понятно, почему игры проходят в США и вообще куда идет вся "экосистема", которую тянут за уши функционеры. В США построены десятки стадионов, где зрителям в целом - все равно что смотреть, футбол, бейсбол, регби или что-то иное. Такая же "культура" будет теперь везде. Пипл будет хавать.
Бекхемы завлекают зрителей покупкой престарелых распиаренных игроков. И подсаживают на редкий когда-то в США вид спорта. А потом... рынок расширяется. И все. Это не более чем бизнес, вроде торговли старыми носками или газом. Абсолютно идентичная деятельность
Данный КЧМ - это обычный рекламный проект. Что-то вроде начала финансовой пирамиды. Вложение в рекламу.
Это в точности та самая толпа из КинДзадзы, смотрящая выступления кувыркающихся клоунов, в промежутках между торговлей луцем.
Шишанутый
Шишанутый ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 16:33
А я количество ставок считал. Теперь понял. Спасибо.
Гость
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