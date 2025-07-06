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Непомнящий: «Жерсон — игрок уровня Халка и Малкома, но зачем его покупать?»

сегодня, 14:15

Тренер Валерий Непомнящий прокомментировал трансфер бразильца Жерсона из «Фламенго» в «Зенит».

Я знаю, что этот футболист – звезда уровня Малкома и Халка. Видел, что это выдающийся игрок. Но как он адаптируется? Меня немного смущает, что «Зенит» тратится на таких футболистов. Зачем его покупать? У питерцев сейчас три дорогостоящие покупки. Как игроки будут конкурировать между собой?

Ранее «Фламенго» официально объявил о том, что Жерсон расторг контракт с командой и перейдёт в состав «сине-бело-голубых».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:09
Ну хочется же!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:54
Народное достояние... всё таки...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:03
Может Жерсон и будет играющим тренером вместо семака...)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:29
При таком составе у Зенита вообще не должно быть главного тренера "Человека в футляре" ☝️😜
Futurista
Futurista
сегодня в 14:19
Как зачем покупать?)...что бы было...дорого-богато звёздная пыль)...
Гость
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