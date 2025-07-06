Непомнящий: «Жерсон — игрок уровня Халка и Малкома, но зачем его покупать?»

Тренер прокомментировал трансфер бразильца из «Фламенго» в «Зенит».

Я знаю, что этот футболист – звезда уровня Малкома и Халка. Видел, что это выдающийся игрок. Но как он адаптируется? Меня немного смущает, что «Зенит» тратится на таких футболистов. Зачем его покупать? У питерцев сейчас три дорогостоящие покупки. Как игроки будут конкурировать между собой?