«Лион» остаётся в Лиге 1

Организация, отвечающая за контроль и надзор за счетами профессиональных футбольных клубов Франции (DNCG), приняла решение оставить «Лион» в Лиге 1. Клуб выиграл апелляцию, поданную на решение, вынесенное в прошлом месяце.
По итогам прошлого сезона команда заняла 6-е место и вышла в Лигу Европы.
Бордо вообще не в тему, этот клуб практически банкротом был, без каких либо шансов.
Бордо вообще не в тему, этот клуб практически банкротом был, без каких либо шансов.
Ведь правила для всех одни.
Ведь правила для всех одни.
Хорошо, что Ювентус в 2006 оставили в серии А.
Хорошо, что Ювентус в 2006 оставили в серии А.
Не, с такими управленцами только очищение пердивом помогло бы.
Не, с такими управленцами только очищение пердивом помогло бы.