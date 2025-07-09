«Лион» остаётся в Лиге 1

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вчера, 16:52

Организация, отвечающая за контроль и надзор за счетами профессиональных футбольных клубов Франции (DNCG), приняла решение оставить «Лион» в Лиге 1. Клуб выиграл апелляцию, поданную на решение, вынесенное в прошлом месяце.

По итогам прошлого сезона команда заняла 6-е место и вышла в Лигу Европы.