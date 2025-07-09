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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияФранция. Лига 1 2025/2026

«Лион» остаётся в Лиге 1

вчера, 16:52

Организация, отвечающая за контроль и надзор за счетами профессиональных футбольных клубов Франции (DNCG), приняла решение оставить «Лион» в Лиге 1. Клуб выиграл апелляцию, поданную на решение, вынесенное в прошлом месяце.

По итогам прошлого сезона команда заняла 6-е место и вышла в Лигу Европы.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 23:33
Ювентус сослали в Серию В за договорные матчи, у Лиона проблемы с финансами. Разницы нет?
Бордо вообще не в тему, этот клуб практически банкротом был, без каких либо шансов.
AKH
AKH
вчера в 19:00
Трудные времена для Лиона. Хорошо хоть долбанный текстор свалил. Может новая чувиха что сможет. А нет тпк клуб обречен все равно..
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 18:56
Хорошо, что с Бордо поступили так же разумно)
Ведь правила для всех одни.
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 18:54
Бедные болельщики и футболисты, Вы правы!
Хорошо, что Ювентус в 2006 оставили в серии А.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:39
Самое разумное решение приняли 🤝
Romeo 777
Romeo 777 ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 18:39
А игроки и болельщики причем?
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 17:46
Натворили делов, а все равно сохранили место под солнцем.
Не, с такими управленцами только очищение пердивом помогло бы.
Гость
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