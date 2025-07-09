Радимов: «Считаю, что лимит в России вообще не нужен»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России высказался насчёт идеи ужесточения лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

Лимит вообще не нужен. Условные Алексей Батраков и Матвей Кисляк пробились несмотря ни на что. Кисляк играл и был лучше конкурентов. С одной стороны, конечно же, логично и правильно в условиях, когда мы отстранены, давать дорогу своим молодым. Но другое дело, как этой дорогой будут пользоваться сами ребята.