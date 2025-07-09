Радимов: «Считаю, что лимит в России вообще не нужен»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался насчёт идеи ужесточения лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
Лимит вообще не нужен. Условные Алексей Батраков и Матвей Кисляк пробились несмотря ни на что. Кисляк играл и был лучше конкурентов. С одной стороны, конечно же, логично и правильно в условиях, когда мы отстранены, давать дорогу своим молодым. Но другое дело, как этой дорогой будут пользоваться сами ребята.
Недавно стало известно, что Министерство спорта обсуждает с РФС возможное изменение количества иностранцев в российских клубах.
Одно жаль ...нет единой общей идеи.....
Вы уж там сами определитесь...наверху футбола.....куда или к чему идём-двигаемся........
Действуем краткосрочно пытаясь обогатится и получить результат в кратчайшие сроки отправляя миллионы евро за границу.....или следуем долгосрочному плану возрождения именно отечественного футбола направляя средства на развитие наших игроков на всех уровнях......
То что говорит Радимов на примере нынешнего Зенита и так существует...лимита нет...
Надо иначе ставить вопрос....
Надо не легионеров ограничивать....а ввести правило чтоб 50% игроков были воспитанниками клубов на поле......и академии просто обязаны будут снабжать команды своим "продуктом".....
А сейчас даже никто не знает на какой стадии выпускники академий превращаются в невидимок.....
Одно жаль ...нет единой общей идеи.....
Вы уж там сами определитесь...наверху футбола.....куда или к чему идём-двигаемся........
Действуем краткосрочно пытаясь обогатится и получить результат в кратчайшие сроки отправляя миллионы евро за границу.....или следуем долгосрочному плану возрождения именно отечественного футбола направляя средства на развитие наших игроков на всех уровнях......
То что говорит Радимов на примере нынешнего Зенита и так существует...лимита нет...
Надо иначе ставить вопрос....
Надо не легионеров ограничивать....а ввести правило чтоб 50% игроков были воспитанниками клубов на поле......и академии просто обязаны будут снабжать команды своим "продуктом".....
А сейчас даже никто не знает на какой стадии выпускники академий превращаются в невидимок.....