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Радимов: «Считаю, что лимит в России вообще не нужен»

вчера, 21:15

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался насчёт идеи ужесточения лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

Лимит вообще не нужен. Условные Алексей Батраков и Матвей Кисляк пробились несмотря ни на что. Кисляк играл и был лучше конкурентов. С одной стороны, конечно же, логично и правильно в условиях, когда мы отстранены, давать дорогу своим молодым. Но другое дело, как этой дорогой будут пользоваться сами ребята.

Недавно стало известно, что Министерство спорта обсуждает с РФС возможное изменение количества иностранцев в российских клубах.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:07
у каждого правда своя
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 23:13
Если это "крик души", а не "забота" о родной команде, то Радимов прав. Мне порядком надоели шараханья РФС в этом направлении. Чешется у его членов в одном месте так, что спать не могут. Такое впечатление, что этим членам заняться больше нечем, как постоянно муссировать эту тему. Каждый год одно и то же. По пять раз на дню вспоминают про лимит. Как включат заезженную пластинку, так и остановить её не могут.
viv
viv
вчера в 22:24, ред.
Видно по словам Радимова , что в Зените сожалеют что в РПЛ есть лимит на легионеров, так бы 100 летний юбилей не испортили бы , выпустил 11 бразильцев и не важно что команда российская.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:56
Сколько людей - столько мнений......
Одно жаль ...нет единой общей идеи.....
Вы уж там сами определитесь...наверху футбола.....куда или к чему идём-двигаемся........
Действуем краткосрочно пытаясь обогатится и получить результат в кратчайшие сроки отправляя миллионы евро за границу.....или следуем долгосрочному плану возрождения именно отечественного футбола направляя средства на развитие наших игроков на всех уровнях......
То что говорит Радимов на примере нынешнего Зенита и так существует...лимита нет...
Надо иначе ставить вопрос....
Надо не легионеров ограничивать....а ввести правило чтоб 50% игроков были воспитанниками клубов на поле......и академии просто обязаны будут снабжать команды своим "продуктом".....
А сейчас даже никто не знает на какой стадии выпускники академий превращаются в невидимок.....
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:35
Как же он категоричен? Видимо намахнул, прежде чем высказаться. По правде говоря, что ещё Радимов мог сказать, работая на Зенит? За кадром осталась и другая причина - Владислав, скорее всего, получил взбучку за то, что публично покритиковал Бителло. Ну что же, бывает. Влад, тяжело переступать через собственное самолюбие? Ведь твоя точка зрения другая?
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:26
Буланов тоже со своими выс-рами точно не нужен. Ведь не будь лимита "гегемон" весь карнавал перетащит в РПЛ)))
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 21:16
Действительно! 😀
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