Лебёф: «„Челси“ может проиграть ПСЖ со счётом 0:4»

Бывший футболист «Челси» поделился ожиданиями от финала Клубного чемпионата мира, где лондонский клуб сыграет с ПСЖ .

Я стараюсь быть оптимистом в отношении «Челси», но, судя по тому, что я видел в матчах обоих клубов, мне сложно не предположить, что любая команда, играющая против ПСЖ , проиграет со счётом 3:0 или 4:0. Вот в чём дело. И я боюсь за молодых ребят из «Челси», потому что это может стать уроком. Будет ли это хорошим уроком или плохим? Не знаю.