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Лебёф: «„Челси“ может проиграть ПСЖ со счётом 0:4»

вчера, 17:28
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен13.07.2025 в 22:00 Не начался

Бывший футболист «Челси» Франк Лебёф поделился ожиданиями от финала Клубного чемпионата мира, где лондонский клуб сыграет с ПСЖ.

Я стараюсь быть оптимистом в отношении «Челси», но, судя по тому, что я видел в матчах обоих клубов, мне сложно не предположить, что любая команда, играющая против ПСЖ, проиграет со счётом 3:0 или 4:0. Вот в чём дело. И я боюсь за молодых ребят из «Челси», потому что это может стать уроком. Будет ли это хорошим уроком или плохим? Не знаю.

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 04:43
Челси может удивить
catal
catal
вчера в 22:11
Это будет тест Марески. Если Челси побеждает, это происходит с упором на оборону, все победы Челси как внезапные укусы змеи. "ничто не предвещало гол в этой равной игре, и вдруг Челси забивает 3 гола". Типичный итальянский футбол.
А вдруг и выиграют?
mmeguzb3vv9a
mmeguzb3vv9a
вчера в 22:04
финал клубного чемпионата мира челси - псж... ну спасибо, что хоть не боруссия - интер
112910415
112910415
вчера в 18:27
Есть некоторый шанс проиграть не разгромно, есть!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:53
Рано Челси хоронить. Может произойти всё, что угодно, это финал.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:49
Странный какой-то оптимизм у Лебефа. Интересно, зачем вообще Франк вышел в эфир?
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:47
"Я стараюсь быть оптимистом в отношении «Челси»", - Да Франк - оптимизм из тебя так и прёт...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:44
Шансы 50 на 50. Или проиграют, или выиграют. Ничьей не будет точно...
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:39
А может и не проиграть)))
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