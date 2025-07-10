Судье Головко грозит до 7 лет лишения свободы по делу о договорном матче

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вчера, 22:19

Судья , который был отправлен под домашний арест по делу о договорном матче с участием «Торпедо» и «КАМАЗа», может быть лишён свободы на срок до семи лет.

Арбитру было предъявлено обвинение по ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).

Было предварительно установлено, что руководство «Торпедо» через посредника передало Головко полтора миллиона рублей за оказание содействия в победе над «КАМАЗом». Встреча завершилась со счётом 1:1.