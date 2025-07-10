 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

Судье Головко грозит до 7 лет лишения свободы по делу о договорном матче

вчера, 22:19

Судья Богдан Головко, который был отправлен под домашний арест по делу о договорном матче с участием «Торпедо» и «КАМАЗа», может быть лишён свободы на срок до семи лет.

Арбитру было предъявлено обвинение по ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).

Было предварительно установлено, что руководство «Торпедо» через посредника передало Головко полтора миллиона рублей за оказание содействия в победе над «КАМАЗом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноГлава РПЛ о «Торпедо»: «КДК РФС принял жёсткое, но справедливое решение»
Вчера, 14:10
ОфициальноЮристы «Торпедо» дадут оценку решения КДК об исключении клуба из РПЛ
Вчера, 13:31
Официально«Торпедо» исключили из числа участников Российской Премьер-Лиги
Вчера, 12:42
Игроки «Локо» и ЦСКА наказаны после потасовки в матче юношеской лиги
Вчера, 09:56
Завершена проверка специальной комиссии по делу «Торпедо»
08 июля
«Брага» не делает трансферов с российскими клубами из-за санкций Евросоюза
07 июля
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:28
гора родит мышь !
derrik2000
derrik2000
сегодня в 02:40
Невнимательно прочитал заметку, за что извиняюсь и уточняю: это СУДЬЯ ему избрал меру пресечения "домашний арест".
А, вот, подписку о невыезде действительно следователь избирает своими правами.
Но сути моего предыдущего поста о возможном приговоре Головко ЭТО не меняет.
Не верю я, чтобы ему суд дал реальный срок.
derrik2000
derrik2000 ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 02:01, ред.
Пожалуйста. Обращайся, если что.).
И-ДА!
"Век живи - век учись" - это "обрезаный" текст широко известного афоризма.
Полностью звучит так: "Век живи - век учись тому, как следует жить".
Это ещё в Древнем Риме Сенека написал.)
CCCP1922
CCCP1922 ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 01:48
Век живи - век учись... Спасибо!
derrik2000
derrik2000 ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 00:58, ред.
Дам небольшой ликбез по уголовному праву.
Думаю, что не возражаешь.))
Так вот.
В ходе допроса в качестве ПОДОЗРЕВАЕМОГО (обвиняемый - это потом) он дал ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ в совершённом преступлении.
Иначе ему бы мелу пресечения в виде заключения под стражу суд на основании представлентя следствия избрал.
А коли признался, то следователь своими правами избрал меру пресечегия более мягкую, т. е. подписку о невыезде.
И не думаю, что с такой мерой пресечения суд ему назначит РЕАЛЬНЫЙ срок лишения свободы.
Скорее всего, условно с отсрочкой.
Хотя... С учетом широкооо общественного резонанса и личности судьи - вдруг за Урал или Оренбург болеет?)) - всякое может быть.
Но ПОКА, думаю, что условный срок с отсрочкой - наиболее реалистичный исход для Головко. Ну и штраф миллиона 2-3 в довесок. )
5w84zvh9qjvw
5w84zvh9qjvw ответ Датак (раскрыть)
сегодня в 00:57
Как обычно, расплатится мелюзга, а у руля чистенькие
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:19
Богдану уже пора озадачится вопросом : )
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:57
Судье матча предъявлено обвинение? Ему грозит срок до семи лет лишения свободы? Он признал свою вину? Всё это вилами по воде писано. Для того, чтобы убедить суд в виновности подозреваемого нужны неопровержимые доказательства - меченые купюры, аудио и видео фиксации, на которых должна быть изображена информация из которой однозначно понятно, что человек получил взятку. Другой вариант это взяткополучатель подставляет взяткодателя. Иными словами основная мишень - тот, кто даёт.
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел
вчера в 22:46
Мне смешно. "Ничего не знаю, денег не брал, и счет 1:1". "Милые, это трюк для фраеров..."
Датак
Датак
вчера в 22:27
эх,для отвода глаз всего лишь...
если повыше копать,то и суммы другие будут,и фамилии известнее
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 