Судье Головко грозит до 7 лет лишения свободы по делу о договорном матче

Судья Богдан Головко, который был отправлен под домашний арест по делу о договорном матче с участием «Торпедо» и «КАМАЗа», может быть лишён свободы на срок до семи лет.
Арбитру было предъявлено обвинение по ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).
Было предварительно установлено, что руководство «Торпедо» через посредника передало Головко полтора миллиона рублей за оказание содействия в победе над «КАМАЗом». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Думаю, что не возражаешь.))
Так вот.
В ходе допроса в качестве ПОДОЗРЕВАЕМОГО (обвиняемый - это потом) он дал ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ в совершённом преступлении.
Иначе ему бы мелу пресечения в виде заключения под стражу суд на основании представлентя следствия избрал.
А коли признался, то следователь своими правами избрал меру пресечегия более мягкую, т. е. подписку о невыезде.
И не думаю, что с такой мерой пресечения суд ему назначит РЕАЛЬНЫЙ срок лишения свободы.
Скорее всего, условно с отсрочкой.
Хотя... С учетом широкооо общественного резонанса и личности судьи - вдруг за Урал или Оренбург болеет?)) - всякое может быть.
Но ПОКА, думаю, что условный срок с отсрочкой - наиболее реалистичный исход для Головко. Ну и штраф миллиона 2-3 в довесок. )
Думаю, что не возражаешь.))
Так вот.
В ходе допроса в качестве ПОДОЗРЕВАЕМОГО (обвиняемый - это потом) он дал ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ в совершённом преступлении.
Иначе ему бы мелу пресечения в виде заключения под стражу суд на основании представлентя следствия избрал.
А коли признался, то следователь своими правами избрал меру пресечегия более мягкую, т. е. подписку о невыезде.
И не думаю, что с такой мерой пресечения суд ему назначит РЕАЛЬНЫЙ срок лишения свободы.
Скорее всего, условно с отсрочкой.
Хотя... С учетом широкооо общественного резонанса и личности судьи - вдруг за Урал или Оренбург болеет?)) - всякое может быть.
Но ПОКА, думаю, что условный срок с отсрочкой - наиболее реалистичный исход для Головко. Ну и штраф миллиона 2-3 в довесок. )