 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Юристы «Торпедо» дадут оценку решения КДК об исключении клуба из РПЛ

вчера, 13:31

Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев прокомментировал решение КДК РФС об исключении клуба из состава участников РПЛ следующего сезона.

В первую очередь, хочу выразить благодарность нашим болельщикам и всем неравнодушным, кто поддерживает нас в этой непростой ситуации. Мы это ценим и слышим голос каждого. Оценку принятого КДК решения дадут наши юристы. Ну и в ближайшее время планируем выступить с более обширным комментарием по сегодняшнему решению КДК РФС и дальнейшим действиям футбольного клуба.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Торпедо» исключили из числа участников Российской Премьер-Лиги
Вчера, 12:42
Игроки «Локо» и ЦСКА наказаны после потасовки в матче юношеской лиги
Вчера, 09:56
Завершена проверка специальной комиссии по делу «Торпедо»
08 июля
«Брага» не делает трансферов с российскими клубами из-за санкций Евросоюза
07 июля
Генсек РФС о Писарском: «Комитет по этике сделал всё объективно»
04 июля
Официально«Боруссия» Менхенгладбах наказала игрока после видео в соцсетях
04 июля
 
Все комментарии
lotsman
lotsman ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 14:18
Сделать вывод и продолжать работать.
drug01
drug01
вчера в 13:38
Надо просто сделать вывод!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 