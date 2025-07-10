Юристы «Торпедо» дадут оценку решения КДК об исключении клуба из РПЛ

Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев прокомментировал решение КДК РФС об исключении клуба из состава участников РПЛ следующего сезона.

В первую очередь, хочу выразить благодарность нашим болельщикам и всем неравнодушным, кто поддерживает нас в этой непростой ситуации. Мы это ценим и слышим голос каждого. Оценку принятого КДК решения дадут наши юристы. Ну и в ближайшее время планируем выступить с более обширным комментарием по сегодняшнему решению КДК РФС и дальнейшим действиям футбольного клуба.