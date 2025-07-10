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«Торпедо» исключили из числа участников Российской Премьер-Лиги

вчера, 12:42

Московское «Торпедо» исключено из числа участников РПЛ сезона 2025/26.

Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС на сегодняшнем заседании. «Автозаводцы» наказаны за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях.

Кроме того, клуб получил штраф в размере 5 млн рублей.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:27
Жалко,когда то ,там играл Стрельцов !!!
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 17:10
Почему продолжают руководить коллективом ? Потому что они не виновны, пока суд не примет соответствующее решение. Презумпция невиновности.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:01, ред.
Нет, вы сейчас уже другое пишите, вы только, что писали, что наказывать надо только руководство.

"Судей подкупал не клуб, не игроки, а руководство. Руководство и надо наказывать".

"Понижается в классе, но не разгоняется".

Так Торпедо никто разгонять и не собирается, да собственно у РФС таких полномочии нет.
Они могут понизить в классе, лишить профессионального статуса, но уж точно не закрывать клуб.
Клуб может закрыть только само руководство если примет такое решение.
lotsman
lotsman ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:52
Моя логика - наказали игрока Иванова удалением, команда остаётся в меньшинстве. Осудили руководство команды, команда исключается из РПЛ.
Понижается в классе, но не разгоняется.
А по вашей логике - проворовался руководитель предприятия, всё предприятие в тюрьму. Потому что воровало всё предприятие в лице своего директора.
И хватит уже об этом.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:36
Руководство Торпедо к Торпедо не имеет никакого отношения?
Вот это новость!!!
Судей подкупало именно Торпедо в лице Соболева и Скородумова.

А мне ваша логика нрааится.
Идёт футбольный матч, удаляют игрока Иванова, но команда остаётся в полном составе, так как удалили не игрока команды, а какого то Иванова.
Правильно накосячил же игрок Иванов, зачем команду то наказывать.
Вот только в реале такая логика не работает.
RomarioBrazil
RomarioBrazil
вчера в 16:14
Как известно, в РФ существует (пусть и на бумаге) презумпция невиновности. Т.е., если официально судом (именно судом, а не подозрениям Митрофанова, Дюкова и прочими нечистями) не установлено, что то или иное лицо или организация виновно, то его нельзя судить. Был ли суд, есть ли решение судьи, подана ли жалоба в результате судебных прений? Нет, и ещё раз нет.
Клуб лишают право участвовать в соревнованиях на основании подозрений. Что это за клоунада такая?
truffagldino
truffagldino
вчера в 16:08
Неужели Торпедо так были неуверенны в себе, что потребовались закулисные игры.
lotsman
lotsman ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:06
Мне никто не говорил. Решение КДК - исключить из состава РПЛ. Другого решения не оглашали. Судей подкупал не клуб, не игроки, а руководство. Руководство и надо наказывать. А клуб, в связи с аннулированием решающего матча, вернуть в ФНЛ.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 16:00
Преимущество в таких случаях всегда у команд РПЛ.
Урал будет первым претендентом только в том случае, если Оренбург и Факел сами откажутся от выступлении в следующем сезоне в РПЛ.
Эти клубы в табели о рангах выше Урала. Стыковые матчи в расчёт не берутся, тем более Урал проиграл в стыках.
k5mjy9dy5wmd
k5mjy9dy5wmd
вчера в 15:52
Что это за лига, если половина команд из одного города.
rkddk6nn3kpw
rkddk6nn3kpw
вчера в 15:49
Нужно еще и все московские команды проверить.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:42
Ну вот, исключили из числа участников Российской Премьер Лиги клуб с богатой историей... Решение принял на своём заседании КДК РФС за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. Эту попытку пытались организовать должностные лица ФК Торпедо. Тогда почему, чёрт побери, эти должностные лица продолжают руководить коллективом? Неужели нельзя ввести внешнее управление, отстранив преступников от дел? С какой стати какой-то Соболев имеет возможность распустить клуб? Что происходит с российским футболом? Куда он катиться? Может уже пора правоохранительным органам посетить офисы РФС с целью пресечения преступной деятельности организации, работающей только в интересах Газпрома?
1 984
1 984 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:37
А почему, собственно Урал третий, непонятно. Ведь по итогам прошлого сезона Оренбург и Факел заработали прямое попадание в ФНЛ. А Урал получил право на стыковые матчи.
Брулин
Брулин
вчера в 15:18
Интересно, где решения РФС обжалуют? И как рфс решит, свое расследование проведет? А если результаты с официальным не сойдутся?
viv
viv
вчера в 15:15
Адвокат совладельца «Торпедо»: «Решение РФС без решения уголовного суда является незаконным и необоснованным»
North West
North West ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 15:12
Ключевое слово - наверное.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:07, ред.
А кто вам сказал, что Торпедо останется в ФНЛ?
Ведь по логике и там им не место.
Торпедо подкупало судей в турнире ФНЛ, а это значит, что их и оттуда попрут и ждет их в лучшем случае вторая лига, а в перспективе лишения статуса профессионального клуба.
Могут в любителях выступать.
Sergo81
Sergo81 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 14:59
Возможно. Я только рассказал о своём опыте. Кстати, того садиста всё-таки посадили со второй попытки. Прокуратура обжаловала решение суда по незначительному поводу и следствие уже серьёзно провело работу по доказательной базе.
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:52
Смотрю, как здесь проходит "неторопливая дискуссия") по-поводу, во-первых, справедливости этого решения, во-вторых, кто заменит Торпедо в РПЛ.
О справедливости уже писал и повторяться не буду.
А, что касается, " кто заменит", так, МНЕ ЛИЧНО всё равно.
Хотя, где-то там, в глубине души, мне больше хотелось бы, чтобы Оренбург вернулся.
Слишкович "с колёс" начал перестраивать игру, и это у него со скрипом, но получалось.
Времени только не хватило...
Без Лукаса Вера вроде играть научились...
Характер у команды бойцовский...
Никого не боятся ни дома, ни в гостях..
А, в общем, как решат-так решат.
Урал тоже был не подарок в РПЛ...
Nipper
Nipper
вчера в 14:49
Оренбург выглядит более конкурентноспособным + если кто помнит тот же Оренбург выигрывал ФНЛ в 2016 году, но там же и остался из-за проблем со стадионом, РФС пора бы вернуть должок!
djocer
djocer
вчера в 14:39
лига приколов) оставьте 10 команд и все
Ев17
Ев17 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 14:38
нельзя дон
Диванный профи
Диванный профи
вчера в 14:37
Очень хорошо, чем меньше клубов из мск и подмск тем лучше. в идеале вообще не более 2.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 14:35
Его почему произносят? Просто,чтобы взять и снять клуб с ПЛ,это ответственность,там же не дураки наверно принимали решение.Все документально зафиксированно наверно.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 14:21
Жаль. Славная история у клуба, не говоря уже о замечательных футболистах, которые за него играли. Мой друг Колька болел за него. Колька ушёл в мир иной, и клуб туда же. Чувствую, что уже не воскреснет, постепенно забудут о нём и только старожилы, сидя на лавочке, будут горестно вздыхать, вспоминая ушедшие прекрасные времена.
cska1948
cska1948 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 14:11
Взятку довали Перезве, а задержали Головко за официально РФС была признана только одна грубая ошибка в матче, которая при этом повлияла на результат. А не засчитанный гол в ворота Ахмата на результат не повлиял?
Sergo81
Sergo81 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 14:09
Я был присяжным заседателем, сразу было понятно, что убийца-садист виновен. Но решение принять или не принять во внимание доказательства принимает суд. поэтому стараюсь не произносить выражение железная доказуха.
Comentarios
Comentarios
вчера в 14:05
Муть какая то
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:02
Интересы Дюкова и Миллера не совпадают, они одни и те же!
lotsman
lotsman ответ b3736hug6hzk (раскрыть)
вчера в 13:50
Решение суда окажет степень наказания фигурантов дела, которые находятся в СИЗО. А клуб остаётся в ФНЛ, это решение принимает не суд а КДК. Теперь остаётся вопрос о существовании клуба в Российском футболе. Если Соболев решит распустить клуб, это будет наплевательское отношение к игрокам, которые не причастны к договорняку, к болельщикам, которые тем более не имеют отношения к этому. Он так уже делал на Украине, когда своим волевым решением распустил клуб Полтава. Уговорить Соболева остановиться и подумать тогда не получилось. Теперь такая футбольная история получила продолжение уже в России. И по всему видимо ему наплевать на игроков и болельщиков. Собственные амбиции превыше всего.
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