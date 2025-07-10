«Торпедо» исключили из числа участников Российской Премьер-Лиги

1752140567

вчера, 12:42

Московское «Торпедо» исключено из числа участников РПЛ сезона 2025/26.

Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС на сегодняшнем заседании. «Автозаводцы» наказаны за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях.

Кроме того, клуб получил штраф в размере 5 млн рублей.