«Торпедо» исключили из числа участников Российской Премьер-Лиги

Московское «Торпедо» исключено из числа участников РПЛ сезона 2025/26.
Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС на сегодняшнем заседании. «Автозаводцы» наказаны за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях.
Кроме того, клуб получил штраф в размере 5 млн рублей.
Недавно кстати было голосование кто заменит Химки.
Проголосовали за Пари НН.
Такая процедура.
Лично я хотел бы видеть Урал в РПЛ, но учитывая спортивную составляющую, то под первым номером идёт Оренбург, потом Факел, а Урал только под номером три.
А так я не заморачиваюсь какая команда будет, как решат, так и будет.
Недавно кстати было голосование кто заменит Химки.
Проголосовали за Пари НН.
Такая процедура.
Лично я хотел бы видеть Урал в РПЛ, но учитывая спортивную составляющую, то под первым номером идёт Оренбург, потом Факел, а Урал только под номером три.
А так я не заморачиваюсь какая команда будет, как решат, так и будет.