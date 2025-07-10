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Глава РПЛ о «Торпедо»: «КДК РФС принял жёсткое, но справедливое решение»

вчера, 14:10

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал решение КДК РФС об исключении московского «Торпедо» из числа участников высшего дивизиона чемпионата России на сезон 2025/26.

Российская Премьер-Лига строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям и любым попыткам влиять на результаты матчей за пределами поля.

Тот, кто нарушил базовые принципы футбола как честной игры, не может остаться безнаказанным – будь то арбитр, руководитель, тренер или игрок. В случае крупных нарушений должен быть наказан весь клуб, попытавшийся заработать преимущество незаконными путями.

КДК РФС принял жёсткое, но справедливое решение. Особые ситуации, к которым точно относится дело «Торпедо», требуют решительных и своевременных действий.

Да, исключение клуба из лиги практически за неделю до старта сезона – это большая проблема и большой вызов для всех нас. Это и логистическая проблема из-за влияния на календарь, и спортивная проблема из-за перемен в подготовке к сезону, и, конечно, имиджевый удар.

Но мы не имеем права закрывать глаза на проблемы только из-за того, что последствия неприятны и болезненны. Мы должны соблюдать базовые принципы и всегда будем последовательны в этом намерении.

Понимаю, что в данный момент всех волнует судьба освободившегося места в списке участников сезона Российской Премьер-Лиги. Решение на этот счёт будет принято Исполкомом РФС в соответствии с уставными документами. Лига готова незамедлительно оказать Исполкому любую необходимую помощь.

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Все комментарии
viv
viv ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:48
Ответ на поверхности. Руководство Зенита у которого спонсор Газпром уже во всеуслышанье объявило что юбилей переносится на следующий сезон, так как не смогли выиграть чемпионство. А тут теперь все средства хороши, что бы второй раз не остаться без чемпионства на перенесенный юбилей.
cska1948
cska1948
вчера в 18:27
Но как будет выглядеть РПЛ в случае оправдательного приговора? Ведь расследование внутри лиги никаких реальных доказательств «работы клуба с судьями» не предоставило. По крайней мере, прессе ни о чем подобном РПЛ не сообщила. Об этом говорит и адвокат задержанного владельца «Торпедо» Александр Добровинский:

«Это оскорбление всему футболу. Решение вынесено, когда еще ничего не доказано, без суда... А если через несколько месяцев выяснится, что Соболев ни в чем не виноват? Как тогда отматывать ситуацию назад? Такое ощущение, что РПЛ неведомо такое понятие, как презумпция невиновности... Но что не сделаешь ради сохранения в лиге «Оренбурга»... Ну, а моему клиенту теперь придется решать - распускать «Торпедо» или нет. Вкладывать в клуб деньги или прекращать финансирование».
viv
viv ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:14, ред.
А вот серьезно задумайтесь по какому спортивному принципу команда вылетевшая в первую лигу (Оренбург) вдруг возвращается чьей-то рукой обратно. Команда вылетевшая напрямую с 15 места ну ни как не должна вернуться обратно пока по спортивному принципу через сезон завоюет это право на поле. А не в кабинетах. А ещё задумайся кто спонсор у Оренбурга. Вот где простые истины.
Red blu
Red blu
вчера в 18:02, ред.
Матч 1-го тура РПЛ между «Торпедо» и ЦСКА должен был состояться в понедельник, 21 июля.

«В футболе не бывает мелочей. Особенно в подготовке к сезону, и особенно – к его началу. Сегодня из РПЛ исключили «Торпедо». А что теперь делать ЦСКА? Они готовились к Суперкубку на выезде, а потом к игре в Москве с «Торпедо». Теперь надо всё менять: предстоит ещё и тяжёлый выезд в Оренбург. И дело же не только в перелёте, работе клуба по организации жилья и тренировок. Кому-то может быть запрещено играть на искусственном поле. Это не влияет на подготовку по мнению РФС? Слишком мелкий вопрос?

Главное: почему решение по «Торпедо» принято так поздно? Разговоры о том, что «что-то будет», ходили уже месяц. Полно времени, чтобы принять решение, чтобы сообщить о нём клубам заранее. Но нет, дождались, когда до старта осталась неделя. Это разве равные условия для всех клубов?

Я не говорю, виноваты боссы «Торпедо» или нет – я не адвокат. Это не моё дело. Я говорю про то, что страдают и клубы, которые в этой истории вообще не при чём. РФС исключил «Торпедо» из РПЛ и сорвал подготовку ЦСКА к сезону», сказал Созин.
cska1948
cska1948
вчера в 17:22
"Байкал", вы правда искренне считаете, что Черноморец не прошёл лицензирование и вместо него в стыки ЧИСТО случайно попал Сочи? Вы так же искренне считаете, что Торпедо попало в переплёт не потому, что его место займёт Оренбург. И это чистая случайность, что Газпром является спонсором Сочи и Оренбурга?
nubom
nubom ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:18
Наверное Вы правы...
cska1948
cska1948
вчера в 17:11
"Байкал", а вы знаете, что Газпром спонситует ТРИ клуба РПЛ, это Зенит, Сочи и Оренбург?
cska1948
cska1948
вчера в 16:55
"Байкал", поделитесь информацией о том что ДОКАЗАНО то, что арбитр матча Торпедо-Камаз Головко получил взятку.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:55
Полностью согласен и подтверждаю!!!!!!!
cska1948
cska1948 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 16:53
Шансов больше чем у кого, у Зенита?
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:50
Виктор, еслибы у РФС были весомые факты того, что Головко повлиял на результат игры Торпедо-Камз, то РФС выложил бы в инет эти моменты. Но их нет. Вот комментарий одного арбитра про моменты на которые ссылается РФС: "Разбираться в спорных моментах Богдана Головко можно, но недолго.

Первый. Его разбирала ЭСК и нашла там нарушение со стороны торпедовца. Согласен. Шипами попадает в икроножную. Но! Момент очень динамичный, без замедленных повторов я, признаться, ничего не понимал. Защитник просто опаздывает.

Второй. Тут, имхо, тоже пенальти. Момент открытый и для помощника. Типичный фол по неосторожности. Нападающий первый, прокинул, его приняли на бедро. Специально в защитника нападающий не шел.

И тут как будто должен был справляться реф.

Но про намеренность таких ошибок я бы осекся говорить. В РПЛ мы и не такое видывали. Благо, там ВАР спасал".
И, как видишь, этого вполне хватило арбитра Головко взять под стражу. И кто-то ещё будет говорить о справедливости в отношении Торпедо и Урала?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 16:50, ред.
Капрал, кто там решил,что гол верный,найдутся тысячи людей ,кто с этим не согласится.В момент первого удара все было ровно,но вот ,когда готовился второй удар Егорычев,кажись, блокировал игрока,который должен был помешать этому.После того как удар второй был нанесен ты увидишь,что наш игрок в спину его еще толкает от себя.Тот же Егорычев и в первом матче сделал поступок,из за которого был отменен гол.С Егорычевым вчера Урал распрошался.Можешь тысячу лайков ставить,но вот эта ваша группировка,что навязывает свое мнение остальным зубы себе разобьет,вы одни здесь на сайте,у других не может быть мнения своего.А то,что Ахмат уступил Зениту,так Ахмат уже решил свою.задачу,выграв 5 матчей подряд и последний матч никакой мотивации не играл,да и сравнил ты составы Зенита и Ахмата.
nubom
nubom ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:50, ред.
Для любого непредвзято настроенного взрослого человека, совершенно ясно, что имея таких титанов, как Химки или Торпедо у их оппонентов шансов передернуть карту в 10 раз больше.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:49, ред.
cska1948
"За результативную ошибку в одном матче судью в тюрьму сажают. А за результативную ошибку в другом матче к судье у РФС вообще претензий нет. Для вас это, конечно, нормально. Ведь это же ваша любимая команда".

Вот только разница огромная.
В одном случае судья ошибся, а в другом получил деньги, что бы ошибиться.
В одном случае это дисциплинарное наказание в сфере РФС, а другое уголовно наказуемо.
Если судья просто ошибся это не повод садить его в тюрьму, а если ошибся за деньги, то туда ему и дорога.

Как можно сравнивать эти случаи?
Да, если у кого то возражения возникнуть, то напомню судья, который получал от Торпедо деньги, взятку, задержан.
А в других случаях можете доказать, что судьи деньги брали?
Ну, это так же как поговорка некогда популярная была "Гинер всех купил".
Что всех кто ошибался в сторону ЦСКА надо сажать?
cska1948
cska1948 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 16:36
"...между московскими клубами в этом случае разыгрывается 60(!!!) очков..."
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Вот именно, что разыгрываются, а не отдаются как в матчах Зенит - Оренбург.
Capral
Capral
вчера в 16:32
Адам.

Попробуй опровергнуть комментарий Володи, от сегодня, 16:29. Разве он неправ? Так почему я должен быть с ним несогласным?
cska1948
cska1948 ответ PATRIOT1965 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:29
Вы вот этот комментарий считаете грязным? И что в нем неправда?
Напомню:"Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС признала, что отмененный мяч ФК «Урала» в ворота ФК «Ахмата» был забит верно в последнем матче в Грозном. Сообщение об этом опубликовано на сайте Российского футбольного союза. Напомним, по итогам этого матча «Ахмат» прошел в чемпионат России на следующий сезон, а уральский клуб остается в первой лиге." Кто за это сидит в тюрьме?
За результативную ошибку в одном матче судью в тюрьму сажают. А за результативную ошибку в другом матче к судье у РФС вообще претензий нет. Для вас это, конечно, нормально. Ведь это же ваша любимая команда.
Capral
Capral
вчера в 16:22, ред.
Адам.

не буду говорить, кто там честен, а кто нет- не телефонный разговор. А то, что Ахмат отдал Зениту-0:5, и 1:2, так это всем известно...
Capral
Capral
вчера в 16:19
Я против Ахмата ничего не имею, но если разговор по существу, то конечно- поставлю лайк, но точно не в пику тебе или твоему клубу.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ viv (раскрыть)
вчера в 16:15
А если серьёзно, то задумайтесь почему Пари НН остался, хотя проиграл стыки и вылетел в ФНЛ.
Да, кстати, а Урал выиграл свои стыки?
Оренбург и Факел поменялись местами с Балтикой и Торпедо.
Как команда с 4 места ФНЛ может быть выше этих команд?
Неужели вы не понимаете простые истины?
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ ust8g3wtf394 (раскрыть)
вчера в 16:14
    Capral
    Capral
    вчера в 16:13
      Байкал-38.
      Байкал-38. ответ viv (раскрыть)
      вчера в 16:10
      Не доверяйте словам Смородской!!!
      Как сказал Палыч у неё конфликт с футболом.
      Юрий Семин: «У меня нет конфликта со Смородской. Это у Смородской конфликт с футболом».
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 16:08, ред.
      Кто о чем, а Глава РПЛ о появлении вакансии в ее составе. А может все и было организовано лишь для того, чтобы освободить место? Тогда для кого ? Возможно уважаемая компания Газпром имеет некие обязательства перед ФК Оренбург? Или же это просто экспромт, силу показывают? Уважаемые руководители Российской Федерации 🇷🇺, а в деятельность органов государственной власти Газпром тоже вмешивается? Если нет, то почему Монополист позволяет себе вмешиваться в дела РФС, общественной организации, да чего там, открыто ей руководит.
      nubom
      nubom ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 16:06
      Тут вопрос ставится с ног на голову. Нужно смотреть не на то, кому выгодно, чтобы Торпедо сняли с розыгрыша, а кому было бы выгодно, чтобы Торпедо вышла в РПЛ. Для справки: между московскими клубами в этом случае разыгрывается 60(!!!) очков. А Зенит, и Оренбург раскатают между собой максимум несчастных 6 очков. Я уж не говорю, об умопомрачительных расходах на трамвай при четырех гостевых путешествий каждой московской команды друг к дружке.
      avxq8vvdp94f
      avxq8vvdp94f
      вчера в 16:00
      Решение правильное, пора навести порядок в нашем футболе, особенно, в московском.
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965 ответ ust8g3wtf394 (раскрыть)
      вчера в 15:57, ред.
      Скажите вот мне.Если суд решит,что клуб не виновен,руководство не виновно,ничего этого не было,то Торпедо вернут незамедлительно в ПЛ?Им заплатят моральный ушерб и не только?По простому выпишут исполнительный лист на исполнение судебным приставам?
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965 ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 15:55
      Жил в Оренбурге,люблю.этот город,людей.
      ust8g3wtf394
      ust8g3wtf394
      вчера в 15:54
      Закон, что дышло, как захотели, так и вышло. Резонные возражения о том, что нет еще решения суда, не принимаются во внимание от слова СОВСЕМ.
      cska1948
      cska1948 ответ nubom (раскрыть)
      вчера в 15:51
      В чемпионате России все команды играют с соперником одну игру дома, другую в гостях.
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