Глава РПЛ о «Торпедо»: «КДК РФС принял жёсткое, но справедливое решение»

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал решение КДК РФС об исключении московского «Торпедо» из числа участников высшего дивизиона чемпионата России на сезон 2025/26.
Российская Премьер-Лига строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям и любым попыткам влиять на результаты матчей за пределами поля.
Тот, кто нарушил базовые принципы футбола как честной игры, не может остаться безнаказанным – будь то арбитр, руководитель, тренер или игрок. В случае крупных нарушений должен быть наказан весь клуб, попытавшийся заработать преимущество незаконными путями.
КДК РФС принял жёсткое, но справедливое решение. Особые ситуации, к которым точно относится дело «Торпедо», требуют решительных и своевременных действий.
Да, исключение клуба из лиги практически за неделю до старта сезона – это большая проблема и большой вызов для всех нас. Это и логистическая проблема из-за влияния на календарь, и спортивная проблема из-за перемен в подготовке к сезону, и, конечно, имиджевый удар.
Но мы не имеем права закрывать глаза на проблемы только из-за того, что последствия неприятны и болезненны. Мы должны соблюдать базовые принципы и всегда будем последовательны в этом намерении.
Понимаю, что в данный момент всех волнует судьба освободившегося места в списке участников сезона Российской Премьер-Лиги. Решение на этот счёт будет принято Исполкомом РФС в соответствии с уставными документами. Лига готова незамедлительно оказать Исполкому любую необходимую помощь.
Первый. Его разбирала ЭСК и нашла там нарушение со стороны торпедовца. Согласен. Шипами попадает в икроножную. Но! Момент очень динамичный, без замедленных повторов я, признаться, ничего не понимал. Защитник просто опаздывает.
Второй. Тут, имхо, тоже пенальти. Момент открытый и для помощника. Типичный фол по неосторожности. Нападающий первый, прокинул, его приняли на бедро. Специально в защитника нападающий не шел.
И тут как будто должен был справляться реф.
Но про намеренность таких ошибок я бы осекся говорить. В РПЛ мы и не такое видывали. Благо, там ВАР спасал".
И, как видишь, этого вполне хватило арбитра Головко взять под стражу. И кто-то ещё будет говорить о справедливости в отношении Торпедо и Урала?
Первый. Его разбирала ЭСК и нашла там нарушение со стороны торпедовца. Согласен. Шипами попадает в икроножную. Но! Момент очень динамичный, без замедленных повторов я, признаться, ничего не понимал. Защитник просто опаздывает.
Второй. Тут, имхо, тоже пенальти. Момент открытый и для помощника. Типичный фол по неосторожности. Нападающий первый, прокинул, его приняли на бедро. Специально в защитника нападающий не шел.
И тут как будто должен был справляться реф.
Но про намеренность таких ошибок я бы осекся говорить. В РПЛ мы и не такое видывали. Благо, там ВАР спасал".
И, как видишь, этого вполне хватило арбитра Головко взять под стражу. И кто-то ещё будет говорить о справедливости в отношении Торпедо и Урала?