Глава РПЛ о «Торпедо»: «КДК РФС принял жёсткое, но справедливое решение»

Президент Российской Премьер-Лиги прокомментировал решение КДК РФС об исключении московского «Торпедо» из числа участников высшего дивизиона чемпионата России на сезон 2025/26.

Российская Премьер-Лига строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям и любым попыткам влиять на результаты матчей за пределами поля.

Тот, кто нарушил базовые принципы футбола как честной игры, не может остаться безнаказанным – будь то арбитр, руководитель, тренер или игрок. В случае крупных нарушений должен быть наказан весь клуб, попытавшийся заработать преимущество незаконными путями.

КДК РФС принял жёсткое, но справедливое решение. Особые ситуации, к которым точно относится дело «Торпедо», требуют решительных и своевременных действий.

Да, исключение клуба из лиги практически за неделю до старта сезона – это большая проблема и большой вызов для всех нас. Это и логистическая проблема из-за влияния на календарь, и спортивная проблема из-за перемен в подготовке к сезону, и, конечно, имиджевый удар.

Но мы не имеем права закрывать глаза на проблемы только из-за того, что последствия неприятны и болезненны. Мы должны соблюдать базовые принципы и всегда будем последовательны в этом намерении.