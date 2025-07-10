Игроки «Локо» и ЦСКА наказаны после потасовки в матче юношеской лиги

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о санкциях по итогам матча Юношеской футбольной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА (1:2).
Игра 13-го тура ЮФЛ-1 (футболисты не старше 18 лет), прошедшая 5 июля, завершилась потасовкой. Согласно протоколу встречи, красные карточки за «агрессивное поведение» получили игроки Александр Беспалов, Михаил Вишняков, Кирилл Комаров (все — «Локомотив»), Дмитрий Рамонов, Тимур Хужахметов и тренер Сослан Бетеев (все — ЦСКА). Также футболист «армейцев» Тамерлан Шанхоев и тренер Мхитар Давидян были удалены за «нецензурные и/или оскорбительные выражения».
По протоколу матча были удалены три футболиста «Локомотива»: Беспалов, Вишняков и Комаров, все — за агрессивное поведение. У ЦСКА были удалены футболисты Шанхоев, Рамонов, Хужахметов за агрессивное поведение. Также были удалены тренеры ЦСКА: Давидян — за выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча, Бетеев — за оскорбительное поведение после матча с применением нецензурной брани в адрес.
Поступили заявления об отмене удаления Вишнякова, от ЦСКА — Хужахметова, Рамонова и тренеров. Направили документы в ЭСК. В итоге отменили удаление Вишнякову. Что касается ЦСКА, то отказали в отмене красных карточек на основании заключения ЭСК. Кроме того, по рапорту инспектора и протоколу матча вызвали на заседание футболиста ЦСКА Макарова, который был ошибочно не удалён.
Футболисты Беспалов и Комаров дисквалифицированы на три матча каждый за агрессивное поведение. Кроме того, на поле выбежали шесть болельщиков, некоторые были в нетрезвом состоянии, «Локомотив» был наказан на 50 тысяч рублей за появление посторонних лиц, а также на 50 тысяч за необеспечение безопасности.
По ЦСКА: не применяли дополнительную дисквалификацию к тренеру Давидяну. Шанхоев, Рамонов и Хужахметов дисквалифицированы на три матча. Макаров тоже на три матча дисквалифицирован. Бетеева дисквалифицировали на два матча. После игры он пошёл на флеш‑интервью, которое не имел права давать. За это он получил ещё один матч условно, а клуб получил за это штраф 10 тысяч рублей.
Армейцы может и выкрутятся без удаленных, а вот для Локо потеря Беспалова и Комарова скажется....
И особо неприятно, что тренеры допускают "Нецензурщину", как никак работают с детьми...
А потом удивляемся поведению в общественных местах, особенно сферы питания..,,,)
Армейцы может и выкрутятся без удаленных, а вот для Локо потеря Беспалова и Комарова скажется....
И особо неприятно, что тренеры допускают "Нецензурщину", как никак работают с детьми...
А потом удивляемся поведению в общественных местах, особенно сферы питания..,,,)