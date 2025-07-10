Игроки «Локо» и ЦСКА наказаны после потасовки в матче юношеской лиги

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассказал о санкциях по итогам матча Юношеской футбольной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА (1:2).

Игра 13-го тура ЮФЛ-1 (футболисты не старше 18 лет), прошедшая 5 июля, завершилась потасовкой. Согласно протоколу встречи, красные карточки за «агрессивное поведение» получили игроки Александр Беспалов, Михаил Вишняков, Кирилл Комаров (все — «Локомотив»), Дмитрий Рамонов, Тимур Хужахметов и тренер Сослан Бетеев (все — ЦСКА ). Также футболист «армейцев» Тамерлан Шанхоев и тренер Мхитар Давидян были удалены за «нецензурные и/или оскорбительные выражения».

По протоколу матча были удалены три футболиста «Локомотива»: Беспалов, Вишняков и Комаров, все — за агрессивное поведение. У ЦСКА были удалены футболисты Шанхоев, Рамонов, Хужахметов за агрессивное поведение. Также были удалены тренеры ЦСКА : Давидян — за выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча, Бетеев — за оскорбительное поведение после матча с применением нецензурной брани в адрес.

Поступили заявления об отмене удаления Вишнякова, от ЦСКА — Хужахметова, Рамонова и тренеров. Направили документы в ЭСК. В итоге отменили удаление Вишнякову. Что касается ЦСКА , то отказали в отмене красных карточек на основании заключения ЭСК. Кроме того, по рапорту инспектора и протоколу матча вызвали на заседание футболиста ЦСКА Макарова, который был ошибочно не удалён.

Футболисты Беспалов и Комаров дисквалифицированы на три матча каждый за агрессивное поведение. Кроме того, на поле выбежали шесть болельщиков, некоторые были в нетрезвом состоянии, «Локомотив» был наказан на 50 тысяч рублей за появление посторонних лиц, а также на 50 тысяч за необеспечение безопасности.