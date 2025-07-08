Завершена проверка специальной комиссии по делу «Торпедо»

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вчера, 23:41

Сегодня состоялось заседание спецкомиссии РФС по делу «Торпедо».

По данным источника, комиссия единогласно вынесла решение об имевшем место нарушении регламента. Таким образом, с учётом мнения комиссии можно предполагать, что КДК примет решение о наказании «Торпедо» в соответствии с Дисциплинарным регламентом. Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере до 50 млн рублей, лишение до 15 очков или исключение из соревнований. Отмечается, что эти наказания могут быть применены как вместе, так и по отдельности.

РФС на своём сайте анонсировал заседание КДК на 10 июля.

Напомним, что недавно стало известно о задержании совладельца клуба Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова. В отношении функционеров возбуждено уголовное дело, так как их подозревают в попытке незаконного воздействия на результаты спортивного соревнования.