Нападающий «Спартака» Угальде вернулся в Россию

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вчера, 12:16

Лучший бомбардир РПЛ сезона-2024/25 вернулся в Россию.

Как сообщает источник, нападающий сборной Коста-Рики присоединился к подготовке московского «Спартака» к следующему чемпионату.

Ранее СМИ сообщали, что Угальде может вернуться в чемпионат Нидерландов и стать игроком «Фейеноорда».

В минувшем чемпионате России Манфред забил 17 голов в 29 матчах.