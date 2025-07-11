Нападающий «Спартака» Угальде вернулся в Россию

Лучший бомбардир РПЛ сезона-2024/25 Манфред Угальде вернулся в Россию.
Как сообщает источник, нападающий сборной Коста-Рики присоединился к подготовке московского «Спартака» к следующему чемпионату.
Ранее СМИ сообщали, что Угальде может вернуться в чемпионат Нидерландов и стать игроком «Фейеноорда».
В минувшем чемпионате России Манфред забил 17 голов в 29 матчах.
Легионер вернулся отрабатывать контракт - все взахлёб рады!
Кони создали прецедент с бледнолицим бразильцем, вот теперь и боимся "невозвращенцев"...
Легионер вернулся отрабатывать контракт - все взахлёб рады!
Кони создали прецедент с бледнолицим бразильцем, вот теперь и боимся "невозвращенцев"...