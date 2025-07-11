 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Нападающий «Спартака» Угальде вернулся в Россию

вчера, 12:16

Лучший бомбардир РПЛ сезона-2024/25 Манфред Угальде вернулся в Россию.

Как сообщает источник, нападающий сборной Коста-Рики присоединился к подготовке московского «Спартака» к следующему чемпионату.

Ранее СМИ сообщали, что Угальде может вернуться в чемпионат Нидерландов и стать игроком «Фейеноорда».

В минувшем чемпионате России Манфред забил 17 голов в 29 матчах.

Подписывайся в ВК
Все новости
Семак: «Вендел должен был 3 июля прилететь, потом что-то не получилось»
09 июля
Дркушич: «Поражение „Зенита“ от „Балтики“ — это даже хорошо»
08 июля
ОфициальноЗахарян начал подготовку к сезону с «Реалом Сосьедад»
08 июля
Предсезонная подготовка «Ливерпуля» отложена из-за смерти Жоты
07 июля
ОфициальноМоуриньо и игроки «Фенербахче» прошли медобследование перед началом сезона
06 июля
Защитник «Динамо» проходит сборы в составе «Крыльев Советов»
06 июля
 
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 15:31
Что и требовалось доказать ! А шуму -то наделали ....
lotsman
lotsman
вчера в 13:53
Он хотел вернуться в Нидерланды, но там ему сказали - Оставайся ка ты в Спартаке. В РПЛ ты звезда, а в Европе ты никому не нужен.)
5avvhu6kcnmq
5avvhu6kcnmq
вчера в 13:31
Это не поможет спартаку выбраться из середины таблицы.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:20
Вот дожились....
Легионер вернулся отрабатывать контракт - все взахлёб рады!
Кони создали прецедент с бледнолицим бразильцем, вот теперь и боимся "невозвращенцев"...
Сп62
Сп62
вчера в 13:16
Молодец. Помог Коста-Рики подняться в рейтенге сразу на 14 мест.
hx9ym5mrj5s4
hx9ym5mrj5s4
вчера в 13:00
В Москве ему больше понравилось
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:35
Если Манфред вернулся, пусть играет... Может не стоит спешить с выставлением игрока сборной Коста-Рики на продажу? И так многие ушли.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 