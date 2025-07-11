«Оренбург» заменит «Торпедо» в группе с «Зенитом» в Кубке России

Из-за исключения московского «Торпедо» из числа участников РПЛ Российский футбольный союз внес изменения в сетку Кубка России.
Столичная команда потеряла место в Пути РПЛ. В группе A вместе с петербургским «Зенитом», казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом» сыграет «Оренбург», который заменит «Торпедо» и в числе участников чемпионата России.
Напомним, что первые матчи группового этапа Пути РПЛ Кубка России будут сыграны 29 июля.
Газпром помогает очень многим командам и не только.
Тот же детский спорт спонсируется по всей стране во много раз больше чем Зенит, но об этом болельщиками других клубов не принято говорить.
Получается Зенит виноват лишь в том, что у них есть хороший спонсор.
Зениту повезло и они правильно делают, что этим пользуются, а другим остаётся только завидовать.
Для меня есть два понятия зависти "чёрная" и "белая".
Чёрную я презираю, от бессилия и своей немощи дюди брызжат ядом, а вот белая в моём понимании это цель, которой надо добиваться своими усилиями.
Наш мир жесток, всегда увпжаю людей, которые ищут ошибки в себе и пытаются, что то исправить, а тех кто ищет виноватых в своих бедах никогда не понимал.
Газпром помогает очень многим командам и не только.
Тот же детский спорт спонсируется по всей стране во много раз больше чем Зенит, но об этом болельщиками других клубов не принято говорить.
Получается Зенит виноват лишь в том, что у них есть хороший спонсор.
Зениту повезло и они правильно делают, что этим пользуются, а другим остаётся только завидовать.
Для меня есть два понятия зависти "чёрная" и "белая".
Чёрную я презираю, от бессилия и своей немощи дюди брызжат ядом, а вот белая в моём понимании это цель, которой надо добиваться своими усилиями.
Наш мир жесток, всегда увпжаю людей, которые ищут ошибки в себе и пытаются, что то исправить, а тех кто ищет виноватых в своих бедах никогда не понимал.