«Оренбург» заменит «Торпедо» в группе с «Зенитом» в Кубке России

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вчера, 14:42

Из-за исключения московского «Торпедо» из числа участников РПЛ Российский футбольный союз внес изменения в сетку Кубка России.

Столичная команда потеряла место в Пути РПЛ . В группе A вместе с петербургским «Зенитом», казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом» сыграет «Оренбург», который заменит «Торпедо» и в числе участников чемпионата России.