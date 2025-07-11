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«Оренбург» заменит «Торпедо» в группе с «Зенитом» в Кубке России

вчера, 14:42

Из-за исключения московского «Торпедо» из числа участников РПЛ Российский футбольный союз внес изменения в сетку Кубка России.

Столичная команда потеряла место в Пути РПЛ. В группе A вместе с петербургским «Зенитом», казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом» сыграет «Оренбург», который заменит «Торпедо» и в числе участников чемпионата России.

Напомним, что первые матчи группового этапа Пути РПЛ Кубка России будут сыграны 29 июля.

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Все комментарии
stasil2
stasil2 ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 22:49
    KTS25
    KTS25
    вчера в 21:56
    101 летие будет !
    Lobo77
    Lobo77
    вчера в 20:09, ред.
    Откуда такая уверенность про исключение Торпедо из кубка?
    Во первых там рулит не та организация которой приказали понизить чб в первак - приказ РФС был для РПЛ пока только.
    А во вторых двойное наказание возможно не применят. Если бы исключили из кубка, написали бы.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 16:29
    Согласен!Так и есть!
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 16:27, ред.
    Кстати первый клуб за кого я болел был Динамо Киев.
    Пацаном спросил у отца за кого болеть, он мне ответил, что я сам должен решать.
    Он кстати болел за Торпедо!!!
    Был какой-то матч и мне понравилась одна команда, так я и определился.
    Потом я узнал, что есть команда Локомотив и стал к ней присматриваться.
    Почему Локо? Так у нас в Иркутске все болели за местный Локомотив по хоккею с мячом.
    После распада СССР даже вопроса не возникало за кого болеть.

    По поводу Зенита могу сказать следующее, что тот Зенит конца 90-х, нулевых в себя влюблял.
    Нет, я не стал фанатом Зенита, вообще не люблю слово фанат, так как понятие сильно испоганили, но я наслаждаля их игрой, собственно как и того же ЦСКА и многих других клубов, особенно в еврокубках.
    Даже за Спартак в еврокубках всегда болел и радовался их победам.
    Ах какая у Зенита была своя школа, а какие воспитанники.
    Сейчас, конечно совсем другое.
    sv_1969
    sv_1969 ответ 1 984 (раскрыть)
    вчера в 16:10
    Дык я с Вами во всем согласен! Я тоже писал про тот Зенит!И также про детские школы зенитовские!Также помню легендарный Зенит 84 года! И про свою молодежь не устаю повторять! И также как Вы не болею ни за одну команду у нас!Болел раньше за Д(Киев)!Пробовал за Химки териториально болеть но не срослось!
    1 984
    1 984 ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 15:59
    А вот не соглашусь. Так полчилось, что моя команда играет, то в первом дивизионе, то во втором. Был один сеон в РПЛ (и даже легендарная победа над ПСВ в Лиге Европы), но это ислючение из правил. Поэтому не являюсь фанатом ни одной команды в РПЛ, что, конечно не отменяет симпатии и антипатии. Так вот, я помню, как в нулевых я переживал за Зенит. За тот Зенит Петржелы, когда молодые питерские пацаны: Аршавин, Кержаков, Малафеев, Денисов, Астафьев, Быстров бросили вызов Спартаку. Пацаны реально бились за стрелку! К чему Зенит приехал сегодня? ГТ боится доверять местным пацанам (собственно, кто в сегодняшнем Зените свой воспитанник) Они говорят, один город - одна команда. А чья она? Мой лучший друг детства сейчас живёт в Петербурге. Его сын занимается в школе Зенита. Каковы шансы играть за команду у этих пацанов?
    Да, вы можете сказать, что у меня нет любимой команды в РПЛ. Хорошо, я скажу по другому.
    Хотел бы я, чтобы ХК "Сибирь" получила в спонсоры Газпром и превратилась в СКА? Нет, не хотел бы. Помимо качества игры и результатов, мне не всё равно, кто за неё играет. Я не говорю, что нужно отказываться от варягов, но и свои обязательно нужны.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 15:52, ред.
    С Шальке 04 давно уже контракта нет, можете не переживать!
    Газпром помогает очень многим командам и не только.
    Тот же детский спорт спонсируется по всей стране во много раз больше чем Зенит, но об этом болельщиками других клубов не принято говорить.
    Получается Зенит виноват лишь в том, что у них есть хороший спонсор.
    Зениту повезло и они правильно делают, что этим пользуются, а другим остаётся только завидовать.
    Для меня есть два понятия зависти "чёрная" и "белая".
    Чёрную я презираю, от бессилия и своей немощи дюди брызжат ядом, а вот белая в моём понимании это цель, которой надо добиваться своими усилиями.
    Наш мир жесток, всегда увпжаю людей, которые ищут ошибки в себе и пытаются, что то исправить, а тех кто ищет виноватых в своих бедах никогда не понимал.
    Аксинья
    Аксинья ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 15:33
    А было бы очень интересно если бы в чемпе играл Оренбург, а в кубке оставили Торпедо - и как только наши чинуши-толстолобики до такого не додумались???
    sv_1969
    sv_1969 ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 15:16
    Ну они и без них выйдут это и ежу понятно!А на счет Зенита могу только одно сказать , что нигде не любят богатых !Особенно богатых таким образом! Если уж и должен помогать газпром , то по мне так Оренбургу! Это если брать в расчет добычу газа!Я не знаю есть ли у них сейчас контракт с Шальке , но если есть то это выглядит как то не комильфо! Лучше эти деньги здесь тратить!
    И еще всегда ловил себя на мысли , что не один болела условных Химок и так далее не отказался бы от такой халявы как иметь в спонсорах газпром!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 15:14
    Если Оренбург заменит Торпедо в РПЛ, то естественно он же заменит его и в кубке.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 15:03
    Это конечно логично, но сейчас хай подымится, что это Зенит подставил Торпедо, что бы с помощью Оренбурга выйти из группы...
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 15:01
    Логично!Если заменил в РПЛ то и в кубке
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