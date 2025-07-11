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«Пари НН» в августе будет проводить домашние матчи в Саранске

вчера, 14:19

Саранск остается для «Пари НН» приоритетным вариантом для проведения домашних матчей, пока на стадионе в Нижнем Новгороде не будет закончен ремонт.

Как сообщает источник, судя по всему, 20 июля матч первого тура чемпионата РПЛ против «Краснодара» станет для нижегородской команды единственной домашней встречей, которую она проведет в Казани.

В следующем месяце «Пари НН» переедет в Саранск. На стадионе «Мордовия Арена» могут пройти игры команды Алексея Шпилевского против «Локомотива» (2 августа) и махачкалинского «Динамо» (18 августа) в рамках РПЛ, а также матч Кубка России против «Ростова» (14 августа).

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Alex_67
Alex_67
вчера в 14:57
Кому сейчас это интересно?
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:49
РФС в полном составе нужно отправить в отставку . Косяк за косяком . Вот что значит когда в руководстве РФС сидят далёкие от футбола люди . То что сейчас творится с российским футболом, это какое-то сумошествие , краховая ситуация и не как иначе это не называется . Алании запретили играть в Грозном , а Пари НН значит можно играть и в Казани и в Саранске !??((( Перечислять все косяки руководства РФС просто нет смысла .
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:27
НиНо уже несколько сезонов мучается в стыках... видимо в этом сезоне будет прямой вылет...
Гость
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