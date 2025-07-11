«Пари НН» в августе будет проводить домашние матчи в Саранске

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вчера, 14:19

Саранск остается для «Пари НН» приоритетным вариантом для проведения домашних матчей, пока на стадионе в Нижнем Новгороде не будет закончен ремонт.

Как сообщает источник, судя по всему, 20 июля матч первого тура чемпионата РПЛ против «Краснодара» станет для нижегородской команды единственной домашней встречей, которую она проведет в Казани.