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«Реал» попросил перенести матч первого тура Ла Лиги против «Осасуны»

вчера, 14:07

«Реал» официально запросил перенести матч первого тура Ла Лиги против «Осасуны».

Мадридский клуб, «Осасуна» и Федерация футбола Испании договорились, что игра состоится 29 октября. Теперь окончательное решение будет принимать Ла Лига.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:08
Проблема, однако!
Kostya-515
Kostya-515 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:28
В среду сыграют матч и в отпуск)))
Kostya-515
Kostya-515 ответ 23jtpqm7erpf (раскрыть)
вчера в 15:27
На сколько я помню, Барсе перенесли матч с Осасуной.
А вот перенесли на дату, когда Барса играла в ЛЧ, а у Осасуны матч был бы с Атлетик сразу на следующий день или через день и было бы мало отдыха между матчами. Тогда Барса и Осасуна еще раз попросили перенесли матч, но на второй перенос им отказали. Перенесли матч Осасуна-Атлетик.
А если смотреть дальше, то Барса этот сезон начинает с выездных матчей (3 матча вроде бы) из-за проблем со стадионом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:16
Тебас уже сказал что никаких переносов не будут. ))) одно из двух. Или вылетайте из КЧМ, или играем как планировано в календаре.
Маг_тм
Маг_тм ответ 23jtpqm7erpf (раскрыть)
вчера в 15:14
Реалу тоже не перенесли в прошлом сезоне.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 15:13
Перес всё купил
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:59
КЧМ вмешался в привычный процесс.
Niagara
Niagara
вчера в 14:44
а почему хотят перенести?
23jtpqm7erpf
23jtpqm7erpf
вчера в 14:25
Барсе, как помнится, не перенесли! Все знают, кто был против!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:22
Бюрократия должна пройти все этапы...)))
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