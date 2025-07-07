«Реал» попросил перенести матч первого тура Ла Лиги против «Осасуны»

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вчера, 14:07

«Реал» официально запросил перенести матч первого тура Ла Лиги против «Осасуны».

Мадридский клуб, «Осасуна» и Федерация футбола Испании договорились, что игра состоится 29 октября. Теперь окончательное решение будет принимать Ла Лига.