«Реал» попросил перенести матч первого тура Ла Лиги против «Осасуны»

«Реал» официально запросил перенести матч первого тура Ла Лиги против «Осасуны».
Мадридский клуб, «Осасуна» и Федерация футбола Испании договорились, что игра состоится 29 октября. Теперь окончательное решение будет принимать Ла Лига.
«Реал» официально запросил перенести матч первого тура Ла Лиги против «Осасуны».
Мадридский клуб, «Осасуна» и Федерация футбола Испании договорились, что игра состоится 29 октября. Теперь окончательное решение будет принимать Ла Лига.
А вот перенесли на дату, когда Барса играла в ЛЧ, а у Осасуны матч был бы с Атлетик сразу на следующий день или через день и было бы мало отдыха между матчами. Тогда Барса и Осасуна еще раз попросили перенесли матч, но на второй перенос им отказали. Перенесли матч Осасуна-Атлетик.
А если смотреть дальше, то Барса этот сезон начинает с выездных матчей (3 матча вроде бы) из-за проблем со стадионом.
А вот перенесли на дату, когда Барса играла в ЛЧ, а у Осасуны матч был бы с Атлетик сразу на следующий день или через день и было бы мало отдыха между матчами. Тогда Барса и Осасуна еще раз попросили перенесли матч, но на второй перенос им отказали. Перенесли матч Осасуна-Атлетик.
А если смотреть дальше, то Барса этот сезон начинает с выездных матчей (3 матча вроде бы) из-за проблем со стадионом.