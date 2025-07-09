В Бахрейне подтвердили, что контактировали с РФС по матчу сборных

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вчера, 10:59

Пресс-секретарь Ассоциации футбола Бахрейна (BFA) Мохаммед Абдулгаффар прокомментировал Sport24 информацию о том, что РФС связывался с BFA по поводу проведения товарищеского матча национальных сборных в сентябре следующего года.

На прошлой неделе РФС действительно связывался с нами по поводу проведения товарищеского матча в сентябре следующего года, но наш главный тренер до сих пор не сделал выбор из имеющихся у него вариантов.

Ранее в Чили сообщили о достижении договорённости по проведению игры этой осенью.