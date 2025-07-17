Булыкин: «Пиняеву нет смысла переходить в ЦСКА»

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вчера, 13:13

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России высказался о слухах вокруг игрока «железнодорожников» .

«Локомотиву» следует отпускать Пиняева только за большие деньги. Но Сергей хочет сыграть сезон и уехать в европейский клуб. Ему нет смысла переходить в ЦСКА . Нужно хорошо показать себя в стане «железнодорожников», а потом уехать в Европу, как он и хотел.