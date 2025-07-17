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Булыкин: «Пиняеву нет смысла переходить в ЦСКА»

вчера, 13:13

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о слухах вокруг игрока «железнодорожников» Сергея Пиняева.

«Локомотиву» следует отпускать Пиняева только за большие деньги. Но Сергей хочет сыграть сезон и уехать в европейский клуб. Ему нет смысла переходить в ЦСКА. Нужно хорошо показать себя в стане «железнодорожников», а потом уехать в Европу, как он и хотел.

Сегодня появилась информация об интересе к 20-летнему Пиняеву со стороны московского ЦСКА. Также за игроком следит петербургский «Зенит».

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16 июля
Все комментарии
epdcg6cjk8x8
epdcg6cjk8x8
вчера в 15:30
Какая разница где находиться на 4-5 месте.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:17
А не пора ли самому Пиняеву высказаться?
Гость
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