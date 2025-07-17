Булыкин: «Пиняеву нет смысла переходить в ЦСКА»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о слухах вокруг игрока «железнодорожников» Сергея Пиняева.
«Локомотиву» следует отпускать Пиняева только за большие деньги. Но Сергей хочет сыграть сезон и уехать в европейский клуб. Ему нет смысла переходить в ЦСКА. Нужно хорошо показать себя в стане «железнодорожников», а потом уехать в Европу, как он и хотел.
Сегодня появилась информация об интересе к 20-летнему Пиняеву со стороны московского ЦСКА. Также за игроком следит петербургский «Зенит».