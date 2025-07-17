Нагорных — об интересе к Батракову: «Не продадим ни за какие деньги»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» высказался по поводу возможного ухода полузащитника из клуба.

На вопрос, какие команды хотели купить 20-летнего футболиста, Нагорных ответил:

Были и российские клубы, и зарубежные. Но «Локомотив» не отпустит Батракова в этом сезоне ни за какие деньги.