Нагорных — об интересе к Батракову: «Не продадим ни за какие деньги»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался по поводу возможного ухода полузащитника Алексея Батракова из клуба.
На вопрос, какие команды хотели купить 20-летнего футболиста, Нагорных ответил:
Были и российские клубы, и зарубежные. Но «Локомотив» не отпустит Батракова в этом сезоне ни за какие деньги.
Напомним, что 9 июня «железнодорожники» объявили о продлении контракта с игроком.
Только не дождутся хорошей цены, ибо Батраков в российском футболе ещё никто, просто звездочка- однодневка.
Посмотрим ещё в этом году сами, посмотрят потенциальные покупатели, и только потом примут решение о покупке.
Но, думаю,, есть примета не очень хорошая: как только футболист молоденький начинает потихонечку пижонить( поведение не по чину и возрасту на поле, тату и крашенные волосы) то всё - футболист начинает кончаться...
Сколько таких видели, видим или увидим ещё ? Писарский, Зиньковский и т.д у нас, да и Ламаль за бугром этой участи не избежит: под Страшилу -чучело покрасился...
Вот увидите...
Только не дождутся хорошей цены, ибо Батраков в российском футболе ещё никто, просто звездочка- однодневка.
Посмотрим ещё в этом году сами, посмотрят потенциальные покупатели, и только потом примут решение о покупке.
Но, думаю,, есть примета не очень хорошая: как только футболист молоденький начинает потихонечку пижонить( поведение не по чину и возрасту на поле, тату и крашенные волосы) то всё - футболист начинает кончаться...
Сколько таких видели, видим или увидим ещё ? Писарский, Зиньковский и т.д у нас, да и Ламаль за бугром этой участи не избежит: под Страшилу -чучело покрасился...
Вот увидите...