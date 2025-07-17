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Нагорных — об интересе к Батракову: «Не продадим ни за какие деньги»

вчера, 10:40

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался по поводу возможного ухода полузащитника Алексея Батракова из клуба.

На вопрос, какие команды хотели купить 20-летнего футболиста, Нагорных ответил:

Были и российские клубы, и зарубежные. Но «Локомотив» не отпустит Батракова в этом сезоне ни за какие деньги.

Напомним, что 9 июня «железнодорожники» объявили о продлении контракта с игроком.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 13:27
Значит , что как только предложат хорошую цену- продадут! И ручки можно погреть: а как иначе?
Только не дождутся хорошей цены, ибо Батраков в российском футболе ещё никто, просто звездочка- однодневка.
Посмотрим ещё в этом году сами, посмотрят потенциальные покупатели, и только потом примут решение о покупке.
Но, думаю,, есть примета не очень хорошая: как только футболист молоденький начинает потихонечку пижонить( поведение не по чину и возрасту на поле, тату и крашенные волосы) то всё - футболист начинает кончаться...
Сколько таких видели, видим или увидим ещё ? Писарский, Зиньковский и т.д у нас, да и Ламаль за бугром этой участи не избежит: под Страшилу -чучело покрасился...
Вот увидите...
112910415
112910415
вчера в 13:11
вот позвонят из Саудовской Аравии ...
adekvat
adekvat
вчера в 12:27
Ну и зря, сдуется он как и все российскии подающии надежды звезды.
q6xcw54nxtax
q6xcw54nxtax
вчера в 12:26
Наверно это правильно, пусть окрепнет и принесет пользу Локомотиву
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:16, ред.
Нагорных может говорить всё, что угодно, но, как мне кажется, Локомотив уже потерял молодого талантливого российского игрока. Мысленно Алексей далеко-далеко. Ему кажется, что все эти проблемы так ничтожны - о них не стоит и думать. Сейчас парень мне напоминает Дмитрия Сычева. Тот тоже ярко начал, но не выдержал ранней славы. В истории футбола Диму помнят, как человека, у которого в прошлом было блестящее будущее. Буду рад ошибиться с Батраковым. Одно очевидно, жизнь испытывает Лёшу на прочность.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:58
Никогда не говори никогда)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:50
Но это уж слишком категоричное заявление...)
svv8dejn7fcp
svv8dejn7fcp
вчера в 10:49
Через год не будете знать куда его спихнуть.
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