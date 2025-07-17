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В «Спартаке» подтвердили интерес к Маркиньосу со стороны других клубов

вчера, 11:37

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о возможном расставании клуба с бразильским полузащитником Маркиньосом.

Ранее бразильские СМИ сообщали о том, что футболист может вернуться на родину и продолжить карьеру в «Сантосе», за который сейчас выступает Неймар.

Вот, что рассказал Малышев:

Это не сюрприз, что ведущими игроками интересуются другие клубы. Это нормально. Но на данный момент на Маркиньоса, как и на других ребят, мы рассчитываем. Они игроки нашего клуба.

Напомним, что Маркиньос перешел в «Спартак» в прошлом году из венгерского «Ференцвароша». В своем первом российском сезоне бразилец забил 2 мяча и сделал 12 голевых передач в 36 матчах.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ Мясо69 (раскрыть)
вчера в 17:38, ред.
Да он может быть хоть Месси в рассвете сил если его блатной статус разрушает атмосферу в команде так что даже Барко и Бабич не могут делать то что могли всегда то он вредитель, а точнее руководство которое держит лысого шарлатана и позволяет подтаскивать ему своих игроков абсолютно не понимая психологию людей и как здоровые взаимоотношения в коллективе строятся. Марки может сам то и не виноват, но он для меня лично символ деградации всего состава. Надо тогда весь Ференцварош Станковича в Спартак пригласить чтобы все блатные играли, да вот засада лимит не позволяет
Мясо69
Мясо69 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:04
Откройте кто-нибудь форточку))
А Марки наш лучший игрок и пример того, с каким отношением и какого уровня должны приезжать в наш чемпионат легионеры...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:13, ред.
Ведущих, ага, щас. Блатных подопечных Станковича, а не ведущих. Посмотрел бы я как он заиграет не будь он любимчиком "тренера", который ему и мама и папа. Но зато логика руководства теперь ясна, раз Маркиньос остаётся то и няньку Станковича надо оставлять)

З.Ы. Неймара к новости просто за уши притянули, и даже ссылку внизу добавили, что не сделаешь ради хайпа)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:10
Как-то смахивает на предпродажную подготовку...
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:48
Если есть спрос, то нужно выгодно его реализовать...
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