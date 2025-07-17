В «Спартаке» подтвердили интерес к Маркиньосу со стороны других клубов

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о возможном расставании клуба с бразильским полузащитником Маркиньосом.
Ранее бразильские СМИ сообщали о том, что футболист может вернуться на родину и продолжить карьеру в «Сантосе», за который сейчас выступает Неймар.
Вот, что рассказал Малышев:
Это не сюрприз, что ведущими игроками интересуются другие клубы. Это нормально. Но на данный момент на Маркиньоса, как и на других ребят, мы рассчитываем. Они игроки нашего клуба.
Напомним, что Маркиньос перешел в «Спартак» в прошлом году из венгерского «Ференцвароша». В своем первом российском сезоне бразилец забил 2 мяча и сделал 12 голевых передач в 36 матчах.
А Марки наш лучший игрок и пример того, с каким отношением и какого уровня должны приезжать в наш чемпионат легионеры...
А Марки наш лучший игрок и пример того, с каким отношением и какого уровня должны приезжать в наш чемпионат легионеры...
З.Ы. Неймара к новости просто за уши притянули, и даже ссылку внизу добавили, что не сделаешь ради хайпа)
З.Ы. Неймара к новости просто за уши притянули, и даже ссылку внизу добавили, что не сделаешь ради хайпа)