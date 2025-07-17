В «Спартаке» подтвердили интерес к Маркиньосу со стороны других клубов

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вчера, 11:37

Генеральный директор московского «Спартака» прокомментировал информацию о возможном расставании клуба с бразильским полузащитником .

Ранее бразильские СМИ сообщали о том, что футболист может вернуться на родину и продолжить карьеру в «Сантосе», за который сейчас выступает .

Вот, что рассказал Малышев:

Это не сюрприз, что ведущими игроками интересуются другие клубы. Это нормально. Но на данный момент на Маркиньоса, как и на других ребят, мы рассчитываем. Они игроки нашего клуба.

Напомним, что Маркиньос перешел в «Спартак» в прошлом году из венгерского «Ференцвароша». В своем первом российском сезоне бразилец забил 2 мяча и сделал 12 голевых передач в 36 матчах.