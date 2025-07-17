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ЦСКА пытается купить Пиняева у «Локомотива» за 8 млн евро

вчера, 11:00

ЦСКА заинтересован в переходе полузащитника Сергея Пиняева из «Локомотива».

По сведениям источника, «армейцы» предложили «железнодорожникам» 8 миллионов евро за трансфер 20-летнего атакующего футболиста.

Одна из причин – возможный уход Аббосбека Файзуллаева в турецкий «Истанбул Башакшехир».

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Все комментарии
Aleksandr Ovechkin
Aleksandr Ovechkin ответ gqxpa9snb8kg (раскрыть)
сегодня в 05:02, ред.
Если Пиняев хочет в ЦСКА, вести переговоры будут, если не хочет, деньгами манить не будут. В ЦСКА берут только желающих.
gqxpa9snb8kg
gqxpa9snb8kg
вчера в 15:35
Ослабить основного конкурента - главная цель клуба уголовника. Позор такому клубу.
Red blu
Red blu
вчера в 15:33
Как говорится предложение сделано, мяч на стороне Локо, пуская думают.
альсато
альсато
вчера в 15:04
Чего тут ссудить и рассуждать...предложение поступило, ждем конструктивных действий от фк Локомотив))))
Sergo81
Sergo81
вчера в 15:00
Почему 8 ? Потому что на ТМ его цена 8. Всё логично. Лучше в Локо пусть дымит, чем в условный Зенит на скамейку.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 13:14
Человек ясно сказал, что Локо ещё намечает 2-3 года на строительство новой команды...
Зачем им Пиняев, если бабки можно заработать? Вот она,философия дилетантов- менеджеров.
Временщики в спорте, а это значит, что использовать Локо будут максимально прибыльно для себя любимых.
112910415
112910415
вчера в 12:41
вот подтверждения подождём сначала ...
mzt8nh72eygu
mzt8nh72eygu
вчера в 12:40
Цска так и пытается ослабить соперника, по другому никак.
Датак
Датак
вчера в 12:36
это походу чтобы на Лече цену сбить,хотя я искренне не понимаю,зачем нам садулаев...
tmxs3mjq7jme
tmxs3mjq7jme
вчера в 12:05
За границей за него больше этой суммы тоже не дадут.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 11:46
)))) да кто его за эту сумму отдаст,вброс это.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:37
Ну что, твой выход, Нагорных!!! Совсем недавно Председатель совета директоров Локомотива комментировал абстрактную ситуацию с Батраковым. Про Алексея он сказал: - "Ни за какие деньги...". За Пиняева ЦСКА предлагает (официальной информации пока нет) восемь миллионов евро. Что теперь скажешь, Председатель? А ведь сейчас в Локомотиве есть несколько перспективных молодых игроков. Что с ними будет? Неужели уведут? Да-а-а-а, ситуация...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:16
Думаю паровозы за 8 не отдадут, запросят около 20 лямов. Навряд ли такой трансфер состоится
sihafazatron
sihafazatron ответ dycjp4q3hjsd (раскрыть)
вчера в 11:15, ред.
Смешно!
Аббоса за 8 примерно продают, так к сведению)
Это питер себе ни в чем не отказывает, а в ЦСКА деньги считают все же
dycjp4q3hjsd
dycjp4q3hjsd
вчера в 11:08
Деньги цска опять скромно возьмет у Почты России?
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