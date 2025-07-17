ЦСКА пытается купить Пиняева у «Локомотива» за 8 млн евро

ЦСКА заинтересован в переходе полузащитника Сергея Пиняева из «Локомотива».
По сведениям источника, «армейцы» предложили «железнодорожникам» 8 миллионов евро за трансфер 20-летнего атакующего футболиста.
Одна из причин – возможный уход Аббосбека Файзуллаева в турецкий «Истанбул Башакшехир».
Зачем им Пиняев, если бабки можно заработать? Вот она,философия дилетантов- менеджеров.
Временщики в спорте, а это значит, что использовать Локо будут максимально прибыльно для себя любимых.
Зачем им Пиняев, если бабки можно заработать? Вот она,философия дилетантов- менеджеров.
Временщики в спорте, а это значит, что использовать Локо будут максимально прибыльно для себя любимых.
Аббоса за 8 примерно продают, так к сведению)
Это питер себе ни в чем не отказывает, а в ЦСКА деньги считают все же
Аббоса за 8 примерно продают, так к сведению)
Это питер себе ни в чем не отказывает, а в ЦСКА деньги считают все же