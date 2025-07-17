«Зенит» следит за ситуацией вокруг Пиняева

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вчера, 12:26

Полузащитник московского «Локомотива» интересен «Зениту».

По информации источника, «сине-бело-голубые» собираются приобрести 20-летнего футболиста, но сам он настроен лишь на переход в европейские клубы. Кроме того, «Локомотив» не хочет продавать своего игрока в другую российскую команду.

В минувшем сезоне Пиняев провёл 38 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.