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«Зенит» следит за ситуацией вокруг Пиняева

вчера, 12:26

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев интересен «Зениту».

По информации источника, «сине-бело-голубые» собираются приобрести 20-летнего футболиста, но сам он настроен лишь на переход в европейские клубы. Кроме того, «Локомотив» не хочет продавать своего игрока в другую российскую команду.

В минувшем сезоне Пиняев провёл 38 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Напомним, что сегодня также стало известно об интересе к нему со стороны ЦСКА.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 15:16
На самом деле развитие будто прекратилось, дошёл рано до определенного уровня, и на нём застрял, а ожидания были уровня мировой звёзды!
112910415
112910415
вчера в 14:09
Зенит бескорыстный, но внимательный ! )
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:07
Зенит нынче- хищник в российском футболе...
Не съем сам, но хотя бы надкушку...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:05
Самим вырастить футболиста не с руки?
Где плохо лежит-вам на стол?
Скажу одно: уйдет- исчезнет из списка талантов; сколько таких мы переведали...
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:58
Над Пиняевым гордо кружатся бакланы.
Сергей собрался в европейский клуб? Чувствуется влияние Карпина. Интересно, куда он разослал свои резюме? Понятно, перспективный молодой игрок обласкан ранней славой. Только ТАМ тоже читали хвалебные отзывы о Пиняеве. От него будут требовать именно такой игры. Сергей, ты готов покорить Европу? А если ЦСКА уговорит?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:44, ред.
Очередное доказательство трансферной политики Зенита внутри РПЛ. Главное чтобы другим не достался. А места на лавке всем хватит.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:36
Ну как же без зенита? Третий состав надо собирать
2uc4yjd23gtj
2uc4yjd23gtj
вчера в 12:36
Вот кто не нужен Зениту, так это Пиняев.
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