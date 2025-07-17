«Зенит» следит за ситуацией вокруг Пиняева

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев интересен «Зениту».
По информации источника, «сине-бело-голубые» собираются приобрести 20-летнего футболиста, но сам он настроен лишь на переход в европейские клубы. Кроме того, «Локомотив» не хочет продавать своего игрока в другую российскую команду.
В минувшем сезоне Пиняев провёл 38 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.
Напомним, что сегодня также стало известно об интересе к нему со стороны ЦСКА.
Сергей собрался в европейский клуб? Чувствуется влияние Карпина. Интересно, куда он разослал свои резюме? Понятно, перспективный молодой игрок обласкан ранней славой. Только ТАМ тоже читали хвалебные отзывы о Пиняеве. От него будут требовать именно такой игры. Сергей, ты готов покорить Европу? А если ЦСКА уговорит?
Сергей собрался в европейский клуб? Чувствуется влияние Карпина. Интересно, куда он разослал свои резюме? Понятно, перспективный молодой игрок обласкан ранней славой. Только ТАМ тоже читали хвалебные отзывы о Пиняеве. От него будут требовать именно такой игры. Сергей, ты готов покорить Европу? А если ЦСКА уговорит?