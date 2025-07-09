 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниТоварищеские матчи. Клубы 2025

Соболев пропускает матч «Зенита» против «Сьона» из-за проблем с мышцами

вчера, 19:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 2Логотип футбольный клуб СьонСьонМатч завершен

Нападающий Александр Соболев пропускает сегодняшний товарищеский матч «Зенита» против швейцарского «Сьона».

Как сообщил главный тренер петербуржцев Сергей Семак, форварду помешала выйти на поле травма:

У Соболева есть небольшие проблемы, надеюсь, не очень серьезные, с мышцами. Надеюсь, что через несколько дней он будет готов. Как и Алип.

Матч «Зенит» – «Сьон» проходит в эти минуты в Санкт-Петербурге.

В минувшем сезоне Соболев забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах с учетом всех турниров.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноЗащитник «Спартака» Литвинов избежал сотрясения после столкновения
07 июля
Рулевой «Зенита» сообщил о состоянии Мостового и Зделара
07 июля
Футболист «Спартака» покинул поле с заплывшим глазом в матче с «Крыльями»
06 июля
Защитник «Зенита» Волков: «Хочу вернуться в сборную России»
06 июля
ОфициальноПолузащитник ЦСКА Вильягра пропустит полтора месяца из-за травмы
05 июля
Два игрока ЦСКА травмировались в товарищеском матче с ОФК
05 июля
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:37
что с мышцами после отпуска ?
lotsman
lotsman
вчера в 20:58
Прекрасный вечер. Хороший футбол. Всех Зенитовцев с красивой победой!!
lotsman
lotsman
вчера в 20:34
Досадный рикошет. Латышонок взял бы удар Миранчука.)
lotsman
lotsman
вчера в 20:29
Супер!!! Академия Зенита забивает!
lotsman
lotsman
вчера в 19:59
И так, футбольный праздник. На стадионе прекрасная атмосфера, Зенит ведёт в счёте, прошляпили атаку Сьона, в остальном всё прекрасно. Настроение тоже отличное.)
adekvat
adekvat ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:45
У Зенита две покупки из трех ошибочные, а в душу в команде заглядывают только Семаку.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:37, ред.
Присутствие Соболева на поле ничего не означает. Не он в Зените обеспечивает результат. Хотя, ему бы не помешало показать себя с лучшей стороны на поле. Может заслужить немного постоянного игрового времени. Правда мне кажется, что Зенит готов признать свою покупку за 10 миллионов долларов, если память не изменяет, ошибочной. А в душу Александру никто заглядывать не собирается, это человек по фамилии Тимощук чётко обозначил.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:24
Соперники уровня Сьоона - это не для Соболева
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 