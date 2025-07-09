Соболев пропускает матч «Зенита» против «Сьона» из-за проблем с мышцами

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вчера, 19:16

Нападающий пропускает сегодняшний товарищеский матч «Зенита» против швейцарского «Сьона».

Как сообщил главный тренер петербуржцев Сергей Семак, форварду помешала выйти на поле травма:

У Соболева есть небольшие проблемы, надеюсь, не очень серьезные, с мышцами. Надеюсь, что через несколько дней он будет готов. Как и Алип.

Матч «Зенит» – «Сьон» проходит в эти минуты в Санкт-Петербурге.

В минувшем сезоне Соболев забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах с учетом всех турниров.