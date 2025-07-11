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«Шинник» передаст выручку от ближайшего матча на лечение футболиста от рака

вчера, 10:57

Ярославский «Шинник» принял решение направить все деньги, полученные за продажу билетов на домашний матч против «Урала», на поддержку своего футболиста Бэна Загре, который болен раком.

Как сообщает пресс-служба клуба, Загре диагностировали тяжелое онкологическое заболевание, и его ждет еще одна сложная операция.

Защитник из Буркина-Фасо перешел в ярославский клуб в январе 2024 года. В прошлом сезоне он сыграл в Первой лиге 27 матчей, забив три гола.

Матч «Шинник» – «Урал» состоится в Ярославле 19 июля в рамках первого тура первенства Первой лиги.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:46
это они молодцы !
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:01
Благородное дело - респект ярославскому клубу!
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