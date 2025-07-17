«Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Чикаго Файр», Миранчук забил гол

1752728529

вчера, 08:02

«Атланта Юнайтед» и «Чикаго Файр» не смогли выявить победителя в матче регулярного чемпионата МЛС .

На 2-й минуте первый гол в матче забил игрок «Чикаго Файр» Филип Цинкернагель. На 56-й счёт сравнял. На 79-й Марен Хайле-Селассие вывел гостей вперёд, но на 94-й минуте игрок «Атланты Юнайтед» Уильям Рейлли установил окончательный счёт (2:2).

«Атланта Юнайтед» занимает 12-е место в Восточной конференции после 22 матчей, набрав 20 очков. «Чикаго Файр» на 10-й позиции с 29 очками.

Алексей Миранчук в предыдущий раз отмечался забитым мячом в победной встрече против «Орландо Сити» (3:2).