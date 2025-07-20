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Переход Лукмана в «Интер» под угрозой срыва, 40 млн мало для «Аталанты»

вчера, 20:17

Переход нигерийского нападающего Адемолы Лукмана из «Аталанты» в миланский «Интер» оказался под угрозой срыва.

Предлагаемая трансферная выплата в 40 миллионов евро не устраивает клуб из Бергамо. «Аталанта» оценивает Лукмана в 50 млн, а потому ждет более выгодного предложения.

Помимо «Интера» интерес к 27-летнему игроку проявляет «Наполи».

Лукман в прошлом сезоне в 40 матчах забил 20 мячей и сделал 7 голевых передач.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:33
мыльная опера с Лукманом подходит к концу.
игрок отказал Атлетико, Наполи и даже Барселоне.
хочет играть только в Интере.
у Киву будет первоклассный атакующий состав из Лаутаро, Тюрама, Лукмана, Бонни, Пио Эспозито.
как бы не страдала защита Интера))))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:41
Обойдётся и без него Интер...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:57, ред.
Смотрел за ним... 50 лямов ?! Непонятно почему при таком смешном ценнике АПЛ спит и ... спит Барселона, цепляясь в Рашфорда.
Замечательный, забивной вингер в полном расцвете сил + потенциал роста неимоверный.

Агент игрока очень слабоват раз не может Лукману нормально карьеру продвинуть.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:44
В принципе это мало, ТМ его даже в 60 оценивает. Игрок забивной, созидающий. За 40 млн таких нет на рынке
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:29
Создаётся впечатление что игрок так и останется в клубе
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