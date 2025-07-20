Переход Лукмана в «Интер» под угрозой срыва, 40 млн мало для «Аталанты»

Переход нигерийского нападающего Адемолы Лукмана из «Аталанты» в миланский «Интер» оказался под угрозой срыва.
Предлагаемая трансферная выплата в 40 миллионов евро не устраивает клуб из Бергамо. «Аталанта» оценивает Лукмана в 50 млн, а потому ждет более выгодного предложения.
Помимо «Интера» интерес к 27-летнему игроку проявляет «Наполи».
Лукман в прошлом сезоне в 40 матчах забил 20 мячей и сделал 7 голевых передач.
игрок отказал Атлетико, Наполи и даже Барселоне.
хочет играть только в Интере.
у Киву будет первоклассный атакующий состав из Лаутаро, Тюрама, Лукмана, Бонни, Пио Эспозито.
как бы не страдала защита Интера))))
игрок отказал Атлетико, Наполи и даже Барселоне.
хочет играть только в Интере.
у Киву будет первоклассный атакующий состав из Лаутаро, Тюрама, Лукмана, Бонни, Пио Эспозито.
как бы не страдала защита Интера))))
Замечательный, забивной вингер в полном расцвете сил + потенциал роста неимоверный.
Агент игрока очень слабоват раз не может Лукману нормально карьеру продвинуть.
Замечательный, забивной вингер в полном расцвете сил + потенциал роста неимоверный.
Агент игрока очень слабоват раз не может Лукману нормально карьеру продвинуть.