Переход Лукмана в «Интер» под угрозой срыва, 40 млн мало для «Аталанты»

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вчера, 20:17

Переход нигерийского нападающего из «Аталанты» в миланский «Интер» оказался под угрозой срыва.

Предлагаемая трансферная выплата в 40 миллионов евро не устраивает клуб из Бергамо. «Аталанта» оценивает Лукмана в 50 млн, а потому ждет более выгодного предложения.

Помимо «Интера» интерес к 27-летнему игроку проявляет «Наполи».

Лукман в прошлом сезоне в 40 матчах забил 20 мячей и сделал 7 голевых передач.