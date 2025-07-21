Николич высказался об уходе из ЦСКА

Главный тренер АЕКа Марко Николич рассказал об уходе из ЦСКА.
Мы расстались после фантастического сезона, когда пришло время двигаться дальше. Разное происходило, но, действительно, из-за повышения налогов с 15 до 22 процентов и изменения курса рубля, а в контракте было указано, что выплаты производятся по среднему обменному курсу, я согласился получать зарплату по фиксированному курсу. Это означает, что в следующем сезоне моя зарплата будет ниже, чем в прошлом, когда мы выиграли Кубок России. Это показывает, что мои мотивы ухода из ЦСКА не были финансовыми. Я сказал, что не вижу проблемы в том, чтобы пересмотреть контракт и снизить зарплату на десять процентов.
Это факт, но... Я вступил в последний год своего контракта, в молодой команде, и ранее мы говорили о долгосрочном проекте. Долгосрочный проект и контракт всего на 12 месяцев — не одно и то же. К тому же, в договоре был пункт, на котором настаивал не я, а ЦСКА, о том, что если кто-то заплатит определённую сумму, я могу уйти.
Я хотел создать чемпионский ЦСКА, фантастическая база уже была сформирована, и я считаю, что клуб такого масштаба должен стремиться к самым высоким целям. Он не может довольствоваться меньшим, чем максимум. Легендарный тренер «армейцев» Валерий Газаев часто говорил об этом, и я полностью согласен с его словами, потому что это единственный путь для клуба с такой историей, значимостью и армией болельщиков. Всё действительно произошло быстро после финала Кубка, так и происходит в футболе. Ситуация немного напомнила мне тот случай, когда я ушёл из «Партизана» в «Видеотон», причины были очень похожи.
Человек, которому было бы правда всё равно на деньги, вскользь упомянул бы это и дальше говорил о другом. А здесь и курс рубля знает, и налоговую ставку, и даже вспомнил, что это клуб виноват, коли вписал пункт о выкупе контракта.
Деньги, деньги и только деньги. Думаю, в таком случае, армейцам не о чем жалеть, расставание только на пользу.
Человек, которому было бы правда всё равно на деньги, вскользь упомянул бы это и дальше говорил о другом. А здесь и курс рубля знает, и налоговую ставку, и даже вспомнил, что это клуб виноват, коли вписал пункт о выкупе контракта.
Деньги, деньги и только деньги. Думаю, в таком случае, армейцам не о чем жалеть, расставание только на пользу.
Николичу ЦСКА предложил работу.
Встретились, выпили, обговорили....
Красная нить договора: тренер соглашается на, скорее всего, не устраиваемую его зарплату, из-за обещания руководством клуба "...ранее мы говорили о долгосрочном проекте".
При этом конечно были поставлены определенные цели, которые тренер выполнил... Сезон закончился, результат есть, а обещанного "долгосрочного" нет...
Его понять можно, длительный контракт, компенсирует "маленькую" зарплату, но получилось иначе - цели достигнуты, создана действительно хорошая команда, а уверенности в завтрашнем дне нет - одни слова, к ним же потеря пиастров...
Николичу ЦСКА предложил работу.
Встретились, выпили, обговорили....
Красная нить договора: тренер соглашается на, скорее всего, не устраиваемую его зарплату, из-за обещания руководством клуба "...ранее мы говорили о долгосрочном проекте".
При этом конечно были поставлены определенные цели, которые тренер выполнил... Сезон закончился, результат есть, а обещанного "долгосрочного" нет...
Его понять можно, длительный контракт, компенсирует "маленькую" зарплату, но получилось иначе - цели достигнуты, создана действительно хорошая команда, а уверенности в завтрашнем дне нет - одни слова, к ним же потеря пиастров...