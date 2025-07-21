Николич высказался об уходе из ЦСКА

Главный тренер АЕКа рассказал об уходе из ЦСКА .

Мы расстались после фантастического сезона, когда пришло время двигаться дальше. Разное происходило, но, действительно, из-за повышения налогов с 15 до 22 процентов и изменения курса рубля, а в контракте было указано, что выплаты производятся по среднему обменному курсу, я согласился получать зарплату по фиксированному курсу. Это означает, что в следующем сезоне моя зарплата будет ниже, чем в прошлом, когда мы выиграли Кубок России. Это показывает, что мои мотивы ухода из ЦСКА не были финансовыми. Я сказал, что не вижу проблемы в том, чтобы пересмотреть контракт и снизить зарплату на десять процентов.

Это факт, но... Я вступил в последний год своего контракта, в молодой команде, и ранее мы говорили о долгосрочном проекте. Долгосрочный проект и контракт всего на 12 месяцев — не одно и то же. К тому же, в договоре был пункт, на котором настаивал не я, а ЦСКА , о том, что если кто-то заплатит определённую сумму, я могу уйти.