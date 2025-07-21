Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияГреция. Суперлига 2025/2026

Николич высказался об уходе из ЦСКА

вчера, 09:54

Главный тренер АЕКа Марко Николич рассказал об уходе из ЦСКА.

Мы расстались после фантастического сезона, когда пришло время двигаться дальше. Разное происходило, но, действительно, из-за повышения налогов с 15 до 22 процентов и изменения курса рубля, а в контракте было указано, что выплаты производятся по среднему обменному курсу, я согласился получать зарплату по фиксированному курсу. Это означает, что в следующем сезоне моя зарплата будет ниже, чем в прошлом, когда мы выиграли Кубок России. Это показывает, что мои мотивы ухода из ЦСКА не были финансовыми. Я сказал, что не вижу проблемы в том, чтобы пересмотреть контракт и снизить зарплату на десять процентов.

Это факт, но... Я вступил в последний год своего контракта, в молодой команде, и ранее мы говорили о долгосрочном проекте. Долгосрочный проект и контракт всего на 12 месяцев — не одно и то же. К тому же, в договоре был пункт, на котором настаивал не я, а ЦСКА, о том, что если кто-то заплатит определённую сумму, я могу уйти.

Я хотел создать чемпионский ЦСКА, фантастическая база уже была сформирована, и я считаю, что клуб такого масштаба должен стремиться к самым высоким целям. Он не может довольствоваться меньшим, чем максимум. Легендарный тренер «армейцев» Валерий Газаев часто говорил об этом, и я полностью согласен с его словами, потому что это единственный путь для клуба с такой историей, значимостью и армией болельщиков. Всё действительно произошло быстро после финала Кубка, так и происходит в футболе. Ситуация немного напомнила мне тот случай, когда я ушёл из «Партизана» в «Видеотон», причины были очень похожи.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноИван Ракитич стал техническим директором «Хайдука»
18 июля
Комбаров — о контракте с «Чайкой»: «Рад присоединиться к стае»
18 июля
Степашин рассказал, чем Карпин отличается от других тренеров «Динамо»
18 июля
ОфициальноЭкс-игрок «Спартака» Мелёшин возглавил «Спартак-2»
17 июля
Официально«Чайка» объявила о назначении Дмитрия Комбарова главным тренером клуба
17 июля
«Спартак-2» расстался с Комбаровым
17 июля
Сортировать
Все комментарии
Sergo81
Sergo81
вчера в 18:34
Что-то несёт не то, причём тут курс, если платят по среднему ? Иди и меняй на баксы, а вот про снижение зп на 10%, вот где корень проблемы мог быть. Может предложили ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 16:30
Ок.
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:48
Зачем ты это написал?
Это прописные истины.
Есть предложение, давай Анатолий подготовимся к матчу Оренбург - ЦСКА.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 15:39
Отвечу коротко. Долгосрочный проект- это протокол о намерениях, т.е. план на перспективу. А долгосрочный контракт - это юридический документ, где прописаны все нюансы. В данном случае Николич выплатил отступные. И он не обязан оправдываться и выкладывать реальную причину разрыва контракта. Мог придумать, например, про семью. А реальная причина его ухода - это нежелание ЦСКА подписывать с ним долгосрочный контракт. А причин этого нежелания могло быть множество.
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:35
Это сугубо твое личное мнение.
Читай повнимательнее мои посты.
Я выдвинул версию и четко написал "попробуем.."
Утвердительного заключения я не давал, а версии..., не мне тебе объяснять...)
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:30
Нет, Анатолий, я тебя не понял... Не как юрист, а как человек у которого пылиться на полке Диплом юриста по специализации "Гражданское право"
ЦСКА договаривался о долгосрочном проекте, а Николич как его реализатор в части тренерской работы...
Понятие "долгосрочный" относительное, а вот 12 месяцев это реально никак не подходит под вышеупомянутое слово...
Всё твои тревоги: санкции, смена форм собственности и т.д. обговариваются в контракте, например в части "Форс-мажорные обстоятельства", они же "обстоятельства непреодолимой силы", которые характеризуются чрезвычайностью и непредотвратимостью при данных условиях...
Я не буду перечислять примеры форс-мажорных обстоятельств, ты как действующий юрист лучше меня их знаешь, но парочку приведу для публики: военные действия, различные действия государственных органов...
Но при этом, необходимо отметить, что финансовые трудности, нехватка ресурсов или задержки со стороны партнёров не признаются форс-мажором...
Наверное уместно напомнить, что форс-мажором не признаются ситуации, вызванные внутренними проблемами компании...

Поэтому Анатолий, как то у меня не складывается мозаика из твоих предложений, а вот междустрочье Марко больше дает основания покрутить и посмотреть стробоскоп с его доводами.
Сугубо личное мнение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 15:25
Олег, логическая цепь, построенная на ложных или недостоверных посылах, как у тебя, не может быть основание для корректного логического вывода. В быту это называется просто выдумка.
Red blu
Red blu
вчера в 14:33, ред.
Рыба ищет где глубже , а человек где лучше.
Спасибо Николичу за 9- ый Кубок России для ЦСКА и удачи в другом клубе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 14:30
Олег, я как юрист с большим стажем, хотя и в прошлом скажу тебе банальную вещь. Долгосрочный проект и долгосрочный контракт - это две большие разницы. Почему в ЦСКА не пошли на долгосрочный контракт. Элементарно Ватсон. ЦСКА единственный клуб в РПЛ, находящийся под санкциями. И ВЭБ и владельцы. Что будет дальше не знает никто. Возможно придется форму собственности и организационную форму менять, а это непросто. Поэтому о долгосрочном контракте, как хотел Николич, речи идти не могло. Он видимо не в курсе наших реалий. Ты меня понял?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ k2p8mhxtmcze (раскрыть)
вчера в 14:23
А разве Миллер сидел, а Федун?
Шуня771
Шуня771
вчера в 14:15
Попробуем выстроить, логически один из вариантов развития событий...
Николичу ЦСКА предложил работу.
Встретились, выпили, обговорили....
Красная нить договора: тренер соглашается на, скорее всего, не устраиваемую его зарплату, из-за обещания руководством клуба "...ранее мы говорили о долгосрочном проекте".
При этом конечно были поставлены определенные цели, которые тренер выполнил... Сезон закончился, результат есть, а обещанного "долгосрочного" нет...
Его понять можно, длительный контракт, компенсирует "маленькую" зарплату, но получилось иначе - цели достигнуты, создана действительно хорошая команда, а уверенности в завтрашнем дне нет - одни слова, к ним же потеря пиастров...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 13:45
Из всего сказанного я понял, что ничего не понял. Тут футболом и не пахнет!..
Comentarios
Comentarios ответ альсато (раскрыть)
вчера в 12:59
Чет там не то
альсато
альсато ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 12:50
Возможно вы и правы....но пока я считаю, что здесь все намного меркантильно и прозаично...ибо не читал трудовой договор между Николичем и фк ЦСКА....
Comentarios
Comentarios ответ альсато (раскрыть)
вчера в 12:36
Встреча личностей иногда надо уйти . Примерно догадываюсь
альсато
альсато
вчера в 12:33
Обычно тренеров "уходят" если не выполнены задачи на сезон..в данном же случаи (как отметил Марко) дело встало в количестве " пиастров"...да.. незаменимых не бывает...но кто от этого выиграл?)))))
Comentarios
Comentarios ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 12:32
Честно говоря вообще ниче не понятно команда была на ходу
Брулин
Брулин
вчера в 12:22
Топовый тренер для РПЛ и ЦСКА. Странно, почему Гинер не вмешался и не удержал Марко. Жаль
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:21
Николич : это вам за Олича и за Тошича
Vilar
Vilar
вчера в 12:08
Нахрена столько плести, кому нужны подробности о том, что денежной "жабе" пофиг: русский ты или серб. Тренер, конечно, неплохой, но меркантильный.
k2p8mhxtmcze
k2p8mhxtmcze
вчера в 12:02
Скорее всего, понял, что с уголовником лучше дело не иметь и смылся.
Русский Моуриньо
Русский Моуриньо
вчера в 11:40
Короче,перевожу с бусурманского...
ЦСКА зажали платить денег по высокому курсу,он даже хотел пойти на уступки 10%,но с долгосрочным контрактом,ему отказали.
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:25
Седня матч ЦСКА надеюсь победят
112910415
112910415
вчера в 10:47
короче, не стоит о нём жалеть !
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 10:37
Точно!!!
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:23
Отмазон левый придумал
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 10:23
Все понятно. Он хотел длительный контракт, лет на 5 , как у Семака, а ему предложили только на год. Вот и весь вопрос.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:21
Гнилой товарищ... Деньги для него важнее клуба...
jRest
jRest
вчера в 10:11, ред.
Это называется "мутить воду". Очень много лишних слов чтобы замаскировать главное - ушёл из-за денег.
Человек, которому было бы правда всё равно на деньги, вскользь упомянул бы это и дальше говорил о другом. А здесь и курс рубля знает, и налоговую ставку, и даже вспомнил, что это клуб виноват, коли вписал пункт о выкупе контракта.

Деньги, деньги и только деньги. Думаю, в таком случае, армейцам не о чем жалеть, расставание только на пользу.
Capral
Capral
вчера в 10:03
Наговорил наговорил и смылся. А в результате- он обычный г....н. Хочется верить, что с новым тренером ЦСКА выиграет больше и сыграет достойно!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 