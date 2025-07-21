«Рейнджерс» — «Панатинаикос». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (22.07.2025)

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21 июля 2025, 13:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Рейнджерса» составляет 1.85. Поставить на «Панатинаикос» можно за 4.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Рейнджерс» завершил сезон на втором месте, с заработанными 75 очками, что на 17 очков меньше, чем у лидера сезона – «Селтика». Разница мячей положительная, на 80 забитых, 41 пропущенный. Две последние игры «Рейнджерса» завершились ничейным счётом с «Хибернианом» (2:2), и «Брюгге» (2:2).

«Панатинаикос» по завершению прошлого сезона оказался на третьем месте, с 50 заработанными очками, что на 10 меньше, чем у «Олимпиакоса». Разница мячей положительная, 31 забитый, и 22 пропущенный. Две последние встречи «Панатинаикоса» завершились поражением от «Браги» (1:2), и победой над «Вестерло» (3:1).

Информация для ставок

«Рейнджерс» не проигрывает на протяжении шести игр

«Панатинаикос» выиграл пять матчей из десяти

Пять из шести встреч «Рейнджерса» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Пари.