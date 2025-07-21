Агенты Медины не могут найти ему новый клуб из-за требований по зарплате

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вчера, 13:42

Полузащитник «Спартака» собирается уйти из команды, но не может найти новую.

Согласно информации источника, представители 28-летнего парагвайца активно ищут для него варианты трудоустройства, но всё упирается в слишком высокие требования по заработной плате. Те клубы, которым интересен Медина, не смогут платить ему 1,6 млн евро, которые он сейчас получает в составе «красно-белых».

При этом «Спартак» не планирует инициировать разрыв контракта с игроком.