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Агенты Медины не могут найти ему новый клуб из-за требований по зарплате

вчера, 13:42

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина собирается уйти из команды, но не может найти новую.

Согласно информации источника, представители 28-летнего парагвайца активно ищут для него варианты трудоустройства, но всё упирается в слишком высокие требования по заработной плате. Те клубы, которым интересен Медина, не смогут платить ему 1,6 млн евро, которые он сейчас получает в составе «красно-белых».

При этом «Спартак» не планирует инициировать разрыв контракта с игроком.

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Все комментарии
Лейтенант Коломбо 1
Лейтенант Коломбо 1
вчера в 18:47
Значит зарплата его точно не держит
c6h2ahgye4gd
c6h2ahgye4gd
вчера в 14:32
Медина звезду поймал
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:09
Мания величия у игрока... Губищу нужно закатать...
Шуня771
Шуня771
вчера в 13:53
Сидел бы ровно на оппе, на красно-белом стульчике и считал бы в уме прибыль за свою бездарность...
Второй бензоколонки не найдет))
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