Агенты Медины не могут найти ему новый клуб из-за требований по зарплате

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина собирается уйти из команды, но не может найти новую.
Согласно информации источника, представители 28-летнего парагвайца активно ищут для него варианты трудоустройства, но всё упирается в слишком высокие требования по заработной плате. Те клубы, которым интересен Медина, не смогут платить ему 1,6 млн евро, которые он сейчас получает в составе «красно-белых».
При этом «Спартак» не планирует инициировать разрыв контракта с игроком.
Второй бензоколонки не найдет))
Второй бензоколонки не найдет))