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«Манчестер Сити» возобновил переговоры с голкипером Диогу Коштой

вчера, 13:09

Голкипер «Порту» Диогу Кошта интересен «Манчестер Сити».

По информации источника, «горожане» возобновили переговоры с представителями 25-летнего футболиста. Ещё весной 2025 года сообщалось о том, что игрок дал своё предварительное согласие на переход, но стороны пришли к выводу, что этот вопрос лучше отложить до лета. Стоимость трансфера может составить около 60 млн евро.

В прошедшем сезоне Кошта сыграл 43 матча во всех турнирах и пропустил 45 мячей.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:45
Для нефтедолларов сущий пустяк. Ещё столько же заплатят за феерплей
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:52, ред.
У Гвардиолы есть одна странность - выбирая для Манчестер Сити голкиперов, он не всегда останавливает свой взгляд на сильнейших.. Сейчас Пеп хочет любой ценой восстановить пострадавшую репутацию и набирает игроков с большим запасом. Хозяева не возражают, пока.. Всем этим звёздам места на поле не хватит, к сожалению. Не попавшие в состав,, вполне возможно, будут публично. демонстрировать своё недовольство. Мне кажется, что шейхи зря продолжают делать ставку на Гвардиолу.
Шуня771
Шуня771 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:33
Да вратари всегда были в цене, штучный товар....)

Вспомните детство..., школьный или иной "футбольный" двор... Проблема какая возникала перед каждой игрой?)
Правильно!
Кто будет стоять в "раме" - или самый младший или самый толстый или ... самый бестолковый которому тоже хотелось бы поиграть в футбол...
Что с тех пор изменилось?)
Много чего, только одно незыблемо - мало вратарей!)
shlomo
shlomo
вчера в 13:22
А не многовато ли за вортничка 60 лямов то???
Гость
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