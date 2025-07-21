«Манчестер Сити» возобновил переговоры с голкипером Диогу Коштой

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вчера, 13:09

Голкипер «Порту» интересен «Манчестер Сити».

По информации источника, «горожане» возобновили переговоры с представителями 25-летнего футболиста. Ещё весной 2025 года сообщалось о том, что игрок дал своё предварительное согласие на переход, но стороны пришли к выводу, что этот вопрос лучше отложить до лета. Стоимость трансфера может составить около 60 млн евро.

В прошедшем сезоне Кошта сыграл 43 матча во всех турнирах и пропустил 45 мячей.