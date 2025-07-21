«Манчестер Сити» возобновил переговоры с голкипером Диогу Коштой

Голкипер «Порту» Диогу Кошта интересен «Манчестер Сити».
По информации источника, «горожане» возобновили переговоры с представителями 25-летнего футболиста. Ещё весной 2025 года сообщалось о том, что игрок дал своё предварительное согласие на переход, но стороны пришли к выводу, что этот вопрос лучше отложить до лета. Стоимость трансфера может составить около 60 млн евро.
В прошедшем сезоне Кошта сыграл 43 матча во всех турнирах и пропустил 45 мячей.
Вспомните детство..., школьный или иной "футбольный" двор... Проблема какая возникала перед каждой игрой?)
Правильно!
Кто будет стоять в "раме" - или самый младший или самый толстый или ... самый бестолковый которому тоже хотелось бы поиграть в футбол...
Что с тех пор изменилось?)
Много чего, только одно незыблемо - мало вратарей!)
Вспомните детство..., школьный или иной "футбольный" двор... Проблема какая возникала перед каждой игрой?)
Правильно!
Кто будет стоять в "раме" - или самый младший или самый толстый или ... самый бестолковый которому тоже хотелось бы поиграть в футбол...
Что с тех пор изменилось?)
Много чего, только одно незыблемо - мало вратарей!)