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КДК РФС рассмотрит оскорбление арбитра болельщиками «Спартака»

вчера, 13:18

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил источнику, что будет рассмотрено поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича во время матча 1-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо», а также оскорбление болельщиками московской команды арбитра.

По матчу «Динамо» — «Балтика» рассмотрим задержку выхода «Динамо» из раздевалки перед началом матча на 2 минуты, у «Балтики» задержка выхода команды из раздевалки перед началом второго тайма на 2 минуты. Аналогичное нарушение у «Локомотива» в матче с «Сочи» — задержка выхода команды перед началом матча на 3 минуты.

В матче «Спартак» — «Динамо» (Махачкала) болельщики «Спартака», находящиеся на трибуне D, скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Станковича, аналитика Сассо и тренера по работе с вратарями.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 17:39
Казарцева уже не ругать-его скоро фанаты встретят и пообщаются с эти 47ом поближе. То что он творит по отношению к Спартаку-это уже не судья-мем просто. Тупо был заинтересован в первом туре любым путем не дать Спартаку выиграть. Но к сожалению этом контрапцептиву ничего не будет -он под газкрышей..
6jussszr8qbe
6jussszr8qbe
вчера в 14:46, ред.
Мнение фаната Спартака:
"А меня лично оскорбляет тот факт, что игрока КБ сносит сзади марокканец, а судья считает, что нарушения не было? Это как? Или теперь можно сзади пи...ть кого угодно?
Это вообще ни в какие рамки не лезет..."

А вот, что сказал экс-капитан, легенда Спартака Глушаков в интервью.
— Два эпизода с потенциальными пенальти. Были ли фолы на Умярове в первом тайме и на Маркиньосе во втором?

— Считаю, не было в обоих случаях. Судьи правильно разобрались. Если смотреть момент с Маркиньосом по видео, то он больше «нарисовал».


Тут как говориться комментарии излишни.
992wchp2un4f
992wchp2un4f
вчера в 14:34
Что то в Спартаке с культурой совсем беда.
Молодые игроки соперников из рупора матерят, фанаты с трибуны, тренерский штаб в истерики.
Думаю Спартак надо наказывать не штрафами, а длительными дисквалификациями.
У Спартака денег много, заплатил и дальше хулигань, а вот матчи без зрителей даст повод задуматься.
cska1948
cska1948 ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 14:27
Олег, привет! Я же тебе объяснял, что Казарцев был последователен в своих решениях. Он не показал вторую ЖК Солари на 35-й минуте, поэтому не показал вторую ЖК и Аззи в первом тайме. Что тут тебе непонятно? Ведь все футбольные люди ратуют за последовательность и логику в судейских решениях. Или на Спартак это не распространяется?
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:13, ред.
Оскорбление арбитров одна из самых заезженных тем. К сожалению эту проблему никто всерьёз не собирается решать. Зачем? Данное нарушение приносит регулярный стабильный доход в виде штрафов. Потому к нарушителям никто не применяет более серьёзных наказаний. До тех пор, пока у РФС не появится устойчивое желание победить, проблему с мёртвой точки не сдвинуть.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:04
"Болельщики «Спартака», находящиеся на трибуне D, скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи" - Более сдержанные поклонники КБ "костерили" его в уме... Ну а Васе всё по... "как с гуся вода"....
j378ht6d6c4x
j378ht6d6c4x
вчера в 13:53
Самое действенное - это лишить стадион права проведения матчей чемпионата.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:51
Не там ищите КДК с Григорянцем....)
Аксинья
Аксинья
вчера в 13:47
Членам КДК шашлык из свинины под коньячок обеспечен))
Шуня771
Шуня771
вчера в 13:43
Вот как это назвать?
Нашли что разбирать, сейчас второй новостью приплывет: "За оскорбления чести и достоинства.... оштрафовать ФК"Спартак"..."

А когда будем смотреть абстракционизм Казарцева?
Или там всё гладко?
А меня лично оскорбляет тот факт, что игрока КБ сносит сзади марокканец, а судья считает, что нарушения не было? Это как? Или теперь можно сзади пи...ть кого угодно?
Это вообще ни в какие рамки не лезет...
Ладно можно чертить правильные линии на ВАРе, не засчитывать кучу голов, но у меня, перед глазами, четко была картинка - снос КБ игрока АЗЗИ и рядом Казарцев, относительно...
Здесь уже никуда отрулить нельзя!
Это беспредел!
lotsman
lotsman
вчера в 13:29
Спартаковцам конечно обидно, столько голов не засчитали. Вот они и проявили эмоции.)
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:20
Работы непочатый край.... на несколько заседаний....:))))
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