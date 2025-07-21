КДК РФС рассмотрит оскорбление арбитра болельщиками «Спартака»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) сообщил источнику, что будет рассмотрено поведение главного тренера «Спартака» во время матча 1-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо», а также оскорбление болельщиками московской команды арбитра.

По матчу «Динамо» — «Балтика» рассмотрим задержку выхода «Динамо» из раздевалки перед началом матча на 2 минуты, у «Балтики» задержка выхода команды из раздевалки перед началом второго тайма на 2 минуты. Аналогичное нарушение у «Локомотива» в матче с «Сочи» — задержка выхода команды перед началом матча на 3 минуты.

В матче «Спартак» — «Динамо» (Махачкала) болельщики «Спартака», находящиеся на трибуне D, скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Станковича, аналитика Сассо и тренера по работе с вратарями.