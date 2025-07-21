Линекер считает, что Рэшфорд поможет «Барселоне»

Бывший футболист Гари Линекер высказался о возможном трансфере форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда в «Барселону».
У «Барсы» давно не было англичан в команде, но это хорошее приобретение. Он отличный игрок. В последние годы у него были проблемы в МЮ, но тут дело в самом «Манчестер Юнайтед». Те футболисты, кто ушёл оттуда, играли лучше в других клубах. Рэшфорд очень быстр и очень опасен. Надеюсь, он сможет показать свой уровень.
Сегодня стало известно, что Рэшфорд прилетел в Барселону для подписания контракта с каталонским клубом.