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Линекер считает, что Рэшфорд поможет «Барселоне»

вчера, 16:20

Бывший футболист Гари Линекер высказался о возможном трансфере форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда в «Барселону».

У «Барсы» давно не было англичан в команде, но это хорошее приобретение. Он отличный игрок. В последние годы у него были проблемы в МЮ, но тут дело в самом «Манчестер Юнайтед». Те футболисты, кто ушёл оттуда, играли лучше в других клубах. Рэшфорд очень быстр и очень опасен. Надеюсь, он сможет показать свой уровень.

Сегодня стало известно, что Рэшфорд прилетел в Барселону для подписания контракта с каталонским клубом.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 18:25
Раскроется, если будет культура паса, если поймет, что нужно делать, будет топарем, и сможет даже Леву заменить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:21
Рэшфорд, конечно, на пике был в 3 раза сильнее, чем Нико.
но сейчас англичанин растерял себя в ночных гулянках.
и неизвестно, сможет ли набрать форму.
однако есть большой плюс в том, что он медийно добавит
богатый английский рынок.
и это аренда.
если провалится, то не будет обидно.
у игрока все есть, риблинг , удар , скорость , универсальность.
проблема в дисциплине.
shlomo
shlomo
вчера в 17:19
Рашфорд всегда хорошо играл, только когда надо было контракт переподписывать, так что Барселону будет ждать та же судьба.... В какой-то момент он разленится и прекратит играть, особенно если Барса его выкупить захочет уже зимой... про него говорят что угодно одни типо не хочет играть, другие что талантлив он.. но лично мое непрофессиональное мнение, что всё упирается в тренера, типо Алекс Фергюссон бы кинул в него бутцу наорал бы и всё тот бы как миленький бы бегал на поле, также и с Санчо и Касемиро бы не растолстел и т.д..... он выжимал с любого Кэррика или Флэтчера максимум... нужно не только тренировать, но еще и быть психологом для игроков.... а они сразу отдают их по арендам, не играют они в МЮ по пол года, да и атмосфера такая ещё....
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:14
Видимо Барселона считает точно так же... Иначе не затеяла бы то, что на первый взгляд кажется сомнительным. Флик хороший психолог, он умеет работать с игроками, потерявшими мотивацию, а не только рисовать тактические схемы и проводить тренировки. Этим настоящий тренер и отличается от физрука.
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вчера в 16:38
Они сейчас и без Рэшфорда неплохо выглядят
Foxes
Foxes
вчера в 16:37
Гари ерунды не скажет.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:30, ред.
Маркус несоменно талантлив!Если он сможет себя пересилить , то думаю принесет много пользы Барсе! А если нет , то.... Короче много если...
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:26
Маркусу нужна перезагрузка... Посмотрим, чем поможет...
Barcelona
Barcelona
вчера в 16:23
Будем посмотреть!
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