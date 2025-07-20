«Ахмат» дома проиграл «Рубину» в первом туре чемпионата РПЛ

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вчера, 22:29

В первом туре чемпионата России грозненский «Ахмат» уступил казанскому «Рубину» со счетом 0:2.

На 24-й минуте реализовал выход один на один после передачи . На 51-й перевес казанцев увеличил , а стал автором голевого паса.