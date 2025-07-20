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«Ахмат» дома проиграл «Рубину» в первом туре чемпионата РПЛ

вчера, 22:29
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

В первом туре чемпионата России грозненский «Ахмат» уступил казанскому «Рубину» со счетом 0:2.

На 24-й минуте Дардан Шабанхаджай реализовал выход один на один после передачи Ильи Рожкова. На 51-й перевес казанцев увеличил Велдин Ходжа, а Мерлинд Даку стал автором голевого паса.

В рамках второго тура 27 июля «Ахмат» сыграет на выезде с московским ЦСКА, а «Рубин» примет «Зенит».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:42
Я что-то пропустил, Бериша завершил карьеру? Или что там?
Я смотрю, рубин решил сыграть автобусом.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:53
Доброй ночи! Спасибо!)))
Шуня771
Шуня771
вчера в 23:52
Рубиновых с победой, Ахмат собраться в кулак!
Всё таки Бериша за свой участок отвечал....
А Рубин походу наметил борьбу за 3-5 места...
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:34
Неужели нельзя, в конце концов, обеспечить существование в Грозном боеспособного футбольного клуба со своей академией и тренерами. Я бы ещё создал сеть футбольных интернатов для талантливых детей.. Футбол в Чечне просто обязан развиваться.
Пепс
Пепс
вчера в 23:33
Рубиновые с победой!!!!)))) Тяжелая, трудовая ... Молодчики 👍👍👍
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 23:32
С чем, я, Вас и поздравляю!!!)))
Доброй ночи!!!
Sergo81
Sergo81 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:27
Конечно, логичная победа Рубина без бериши в Ахмате. Я, признаться, впервые угадал результаты всех матчей тура.
Vilar
Vilar
вчера в 23:16
Они все так и будут плестись в конце таблицы, за уши притянутые в рпл.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 23:11
жена русская)) невозможно забыть почти родной язык
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:03
Ахмат свои моменты просто не смог реализовать. Незаслужили такого поражения.
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:51
А Конате-то в перерыве интервью по-русски давал, не забыл за время своего вояжа в СА. А ежели серьезнее и по матчу, то мне вестимо неведомо, какую установку давап своим подопечным перед матчем РМР. Но ежели сыграть от обороны на контратаках, то футболисты "Рубина" ее выполнили образцово-показательно. Ну то, что "Рубин" в целом, скажем так, добротная, управляемая, тренерская команда как бы не секрет. Отыграли дисциплинированно в обороне, в контрах свои шансы нашли и реализовали.Мне было больше интересно что будет из себя представлять "Ахмат" и какой стезей его поведет Сторожук. И ежели абстрагироваться от итогового результата, то смотрелись вполне неплохо. Играли первым номером ( хотя "Рубин" и не особо против был), что-то пытались созидать, да каких-то неразрешимых задач перед обороной соперника поставить не удалось и конкретики в завершении не хватало, тем не менее лично у меня впечатление от игры "Ахмата" очень даже позитивное. Новичок из солнечной Анголы довольно-таки хорошее впечатление своей игрой в опорной зоне произвел. В общем болельщиков "Рубина" с победой, Сторожуку и Ко удачи в следующих матчах. Как-то так на мой взгляд.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 22:46
Молодцы Рубин ! Сыграли хорошо , Зенит надо порвать !
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:43
С победой, Рубин.

Кто-то вообще сегодня ожидал победу Рубина? Если честно, я как-то упустил все трансферы Рубина, есть ощущение, что состав вообще не изменился с прошлого сезона. Но часто видел в ленте новостей процесс перестройки Ахмата. Конечно, Москва не сразу строилась, дайте Сторожуку время. Пару месяцев надо, чтобы новички сыгрались со старичками, да еще и тренер новый - и новички, и старички в процессе адаптации.

Результат не отражает ход матча. Рубин полностью отдал всю инициативу хозяевам, но Ахмат создали лишь один 100% голевой момент (смотрю в статистику, но не могу его вспомнить). Рубин при этом создали два момента и оба реализовали в голы. Не знаю, была ли такая задумка Рахимова, но оно сработало. С выбором лучшего игрока я не согласен, на мой взгляд лучший сегодня - вратарь Рубина Евгений Ставер. Хозяева нанесли по его воротам 24 (6) удара. Он сегодня очень надежен.

В составе Ахмата отметил бы Садулаева. Он сегодня был в центре внимания комментаторов, причем внимание было вполне оправдано. Он сегодня смотрелся выше всей своей команды, скорее всего его в это трансферное окно заберут в Москву. За него можно порадоваться, молодец, заслужил.

Можно посочувствовать обидному поражению Ахмата и поздравить Рубин с выгрызенной зубами победой.

p.s. подскажите, может кто знает, почему ушел Бериша? Что вдруг внезапно случилось с ветераном команды? Я хорошо помню его по играм с Краснодаром, он был настоящей занозой в копытах Быкам
Capral
Capral
вчера в 22:42
По игре, Ахмат поражения не заслужил, играл не хуже соперника, а преимущество игровое имел неоспоримое. Вот только разные таймы сыграли грозненцы, 1-й тайм- с выдумкой, интересными обостряющими решениями, и 2-й тайм- однообразный и предсказуемый. Рубин ничем не удивил. Добившись нужного результата, казанцы ушли в глухую оборону, практически не помышляя об атаке, максимально играя на сохранение результата- типичный футбол Рахимова.
Чувствовалось отсутствие многолетнего лидера Ахмата Бериши. Чтож, теперь надо привыкать играть без него...
Рубин с победой!!!
chromage
chromage
вчера в 22:39
Хороший матч. В целом понятна была ставка и обоих команд. Странно что кол-во желтых такое большое получилось у Рубина, но ладно. Результат важнее. Грозненцам спасибо за классный матч, и побед в след играх.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:36
Сдается мне Ахмат опять будет бороться за выживание
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:35
Рубин с победой!!!! Но а нам работать над ошибками .
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