«Ахмат» дома проиграл «Рубину» в первом туре чемпионата РПЛ

В первом туре чемпионата России грозненский «Ахмат» уступил казанскому «Рубину» со счетом 0:2.
На 24-й минуте Дардан Шабанхаджай реализовал выход один на один после передачи Ильи Рожкова. На 51-й перевес казанцев увеличил Велдин Ходжа, а Мерлинд Даку стал автором голевого паса.
В рамках второго тура 27 июля «Ахмат» сыграет на выезде с московским ЦСКА, а «Рубин» примет «Зенит».
Чувствовалось отсутствие многолетнего лидера Ахмата Бериши. Чтож, теперь надо привыкать играть без него...
Рубин с победой!!!
Чувствовалось отсутствие многолетнего лидера Ахмата Бериши. Чтож, теперь надо привыкать играть без него...
Рубин с победой!!!
Кто-то вообще сегодня ожидал победу Рубина? Если честно, я как-то упустил все трансферы Рубина, есть ощущение, что состав вообще не изменился с прошлого сезона. Но часто видел в ленте новостей процесс перестройки Ахмата. Конечно, Москва не сразу строилась, дайте Сторожуку время. Пару месяцев надо, чтобы новички сыгрались со старичками, да еще и тренер новый - и новички, и старички в процессе адаптации.
Результат не отражает ход матча. Рубин полностью отдал всю инициативу хозяевам, но Ахмат создали лишь один 100% голевой момент (смотрю в статистику, но не могу его вспомнить). Рубин при этом создали два момента и оба реализовали в голы. Не знаю, была ли такая задумка Рахимова, но оно сработало. С выбором лучшего игрока я не согласен, на мой взгляд лучший сегодня - вратарь Рубина Евгений Ставер. Хозяева нанесли по его воротам 24 (6) удара. Он сегодня очень надежен.
В составе Ахмата отметил бы Садулаева. Он сегодня был в центре внимания комментаторов, причем внимание было вполне оправдано. Он сегодня смотрелся выше всей своей команды, скорее всего его в это трансферное окно заберут в Москву. За него можно порадоваться, молодец, заслужил.
Можно посочувствовать обидному поражению Ахмата и поздравить Рубин с выгрызенной зубами победой.
p.s. подскажите, может кто знает, почему ушел Бериша? Что вдруг внезапно случилось с ветераном команды? Я хорошо помню его по играм с Краснодаром, он был настоящей занозой в копытах Быкам
Кто-то вообще сегодня ожидал победу Рубина? Если честно, я как-то упустил все трансферы Рубина, есть ощущение, что состав вообще не изменился с прошлого сезона. Но часто видел в ленте новостей процесс перестройки Ахмата. Конечно, Москва не сразу строилась, дайте Сторожуку время. Пару месяцев надо, чтобы новички сыгрались со старичками, да еще и тренер новый - и новички, и старички в процессе адаптации.
Результат не отражает ход матча. Рубин полностью отдал всю инициативу хозяевам, но Ахмат создали лишь один 100% голевой момент (смотрю в статистику, но не могу его вспомнить). Рубин при этом создали два момента и оба реализовали в голы. Не знаю, была ли такая задумка Рахимова, но оно сработало. С выбором лучшего игрока я не согласен, на мой взгляд лучший сегодня - вратарь Рубина Евгений Ставер. Хозяева нанесли по его воротам 24 (6) удара. Он сегодня очень надежен.
В составе Ахмата отметил бы Садулаева. Он сегодня был в центре внимания комментаторов, причем внимание было вполне оправдано. Он сегодня смотрелся выше всей своей команды, скорее всего его в это трансферное окно заберут в Москву. За него можно порадоваться, молодец, заслужил.
Можно посочувствовать обидному поражению Ахмата и поздравить Рубин с выгрызенной зубами победой.
p.s. подскажите, может кто знает, почему ушел Бериша? Что вдруг внезапно случилось с ветераном команды? Я хорошо помню его по играм с Краснодаром, он был настоящей занозой в копытах Быкам