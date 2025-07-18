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Степашин рассказал, чем Карпин отличается от других тренеров «Динамо»

вчера, 10:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин отметил комплексный подход к работе нового тренера «бело-голубых» Валерия Карпина.

Вот что рассказал Степашин в своем интервью:

Валерий Георгиевич, кстати, пришел к нам на совет директоров и консультативный совет, который я возглавляю. Ни один тренер этого не делал до этого. Со своей программой, рассказал, что он хочет. У него очень амбициозные задачи, да и он сам человек амбициозный. Блестящий был футболист, да и тренер уже состоявшийся. Поэтому он один из главных козырей.

Сегодня «Динамо» начнет новый сезон домашним матчем против калининградской «Балтики». Контракт с Карпиным заключен до лета 2028 года.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 11:58, ред.
Посмотрим что у него получится! Успехов ему!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:58
Игры покажут кто есть кто....
альсато
альсато
вчера в 11:37
Рановато еще делать заключения по "КАСТРЮЛЕ" в рядах Московского ДИНАМО....
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 11:34
Все хвалят, но ...
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