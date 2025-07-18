Степашин рассказал, чем Карпин отличается от других тренеров «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо» отметил комплексный подход к работе нового тренера «бело-голубых» .

Вот что рассказал Степашин в своем интервью:

Валерий Георгиевич, кстати, пришел к нам на совет директоров и консультативный совет, который я возглавляю. Ни один тренер этого не делал до этого. Со своей программой, рассказал, что он хочет. У него очень амбициозные задачи, да и он сам человек амбициозный. Блестящий был футболист, да и тренер уже состоявшийся. Поэтому он один из главных козырей.