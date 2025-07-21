Оливер Кан возвращается на телевидение

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вчера, 13:53

Бывший вратарь «Баварии» снова будет работать не телевидении. С нового сезона он станет постоянным гостем программы «Triple – the Hagedorn Football Talk» на Sky Sport News.

В передаче, которая будет выходить в эфир каждый четверг во все недели Лиги чемпионов УЕФА , он будет обсуждать текущие футбольные события вместе с Романом Вайденфеллером, ведущим Риккардо Базиле и другим меняющимся высококвалифицированным гостем.

После завершения игровой карьеры 56-летний специалист много лет работал телевизионным экспертом, а затем был генеральным директором «Баварии».