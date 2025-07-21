Оливер Кан возвращается на телевидение

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан снова будет работать не телевидении. С нового сезона он станет постоянным гостем программы «Triple – the Hagedorn Football Talk» на Sky Sport News.
В передаче, которая будет выходить в эфир каждый четверг во все недели Лиги чемпионов УЕФА, он будет обсуждать текущие футбольные события вместе с Романом Вайденфеллером, ведущим Риккардо Базиле и другим меняющимся высококвалифицированным гостем.
После завершения игровой карьеры 56-летний специалист много лет работал телевизионным экспертом, а затем был генеральным директором «Баварии».
Смотреть не будем.
Смотреть не будем.