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Оливер Кан возвращается на телевидение

вчера, 13:53

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан снова будет работать не телевидении. С нового сезона он станет постоянным гостем программы «Triple – the Hagedorn Football Talk» на Sky Sport News.

В передаче, которая будет выходить в эфир каждый четверг во все недели Лиги чемпионов УЕФА, он будет обсуждать текущие футбольные события вместе с Романом Вайденфеллером, ведущим Риккардо Базиле и другим меняющимся высококвалифицированным гостем.

После завершения игровой карьеры 56-летний специалист много лет работал телевизионным экспертом, а затем был генеральным директором «Баварии».

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Кан Оливер
Перевод с sport.sky.de
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sa8mkd2twyyr
sa8mkd2twyyr
вчера в 14:23
А нам то нахрена сдался этот бюргер?
Смотреть не будем.
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