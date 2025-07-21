«Хамрун» — «Динамо» Киев. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (22.07.2025)

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21 июля 2025, 13:50

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Динамо». Поставить на его победу можно по коэффициенту 1.58. Победа «Хамруна» оценивается по 5.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.12. Вероятность исхода «обе забьют» — коэффициент 1.78.

Форма команд

«Хамрун» завершила сезон на первом месте в премьер-лиге Мальты, с 28 заработанными очками, отрыв от второго места только по дополнительным параметрам. Так же команда прошла в плей-офф, где одержала победу. Два последних матча «Хамруна» были сыграны с «Жальгирисом», и завершились поражением (0:2), и победой (3:0).

«Динамо» Киев завершил сезон в украинской премьер-лиге на первом месте, с 70 заработанными очками, что на три больше, чем у второго места. Две последние встречи «Динамо» Киева были сыграны в товарищеских матчах, и завершились ничейным счётом с «Корвинюлом» (0:0), и поражением от «Осиека» (0:1)

Информация для ставок

«Хамрун» проиграл два из десяти последних матчей

«Динамо» Киев не выигрывает на протяжении четырёх встреч

Три из пяти последних игр «Динамо» Киев завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Мостбет.