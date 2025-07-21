«Ларисса» интересуется Ломаевым, но переход ещё не согласован

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вчера, 15:49

Глава футбольного департамента «Лариссы» Георгиос Андреадис сообщил источнику, что клуб заинтересован в подписании контракта с бывшим вратарём «Крыльев Советов» .

Ранее инсайдер Иван Карпов заявил о том, что команда, вышедшая в греческую Суперлигу, согласовала с российским голкипером двухлетний контракт.