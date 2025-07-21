«Ларисса» интересуется Ломаевым, но переход ещё не согласован

Глава футбольного департамента «Лариссы» Георгиос Андреадис сообщил источнику, что клуб заинтересован в подписании контракта с бывшим вратарём «Крыльев Советов» Иваном Ломаевым.
Ранее инсайдер Иван Карпов заявил о том, что команда, вышедшая в греческую Суперлигу, согласовала с российским голкипером двухлетний контракт.
У нас есть интерес к Ивану Ломаеву, но информация о том, что мы подписали контракт и его переход согласован, не соответствует действительности. Мы продолжаем общаться.
Ваня вроде как холостой, значит никто истерик закатывать не будет, что им интересуется какая-то Лариса.
Ваня вроде как холостой, значит никто истерик закатывать не будет, что им интересуется какая-то Лариса.