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«Ларисса» интересуется Ломаевым, но переход ещё не согласован

вчера, 15:49

Глава футбольного департамента «Лариссы» Георгиос Андреадис сообщил источнику, что клуб заинтересован в подписании контракта с бывшим вратарём «Крыльев Советов» Иваном Ломаевым.

Ранее инсайдер Иван Карпов заявил о том, что команда, вышедшая в греческую Суперлигу, согласовала с российским голкипером двухлетний контракт.

У нас есть интерес к Ивану Ломаеву, но информация о том, что мы подписали контракт и его переход согласован, не соответствует действительности. Мы продолжаем общаться.

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Все комментарии
k5sanrb3yxkx
k5sanrb3yxkx
вчера в 20:54
и еще в копилку шуток за 300 - хорошо, что Ларисса, а не Рома
Vilar
Vilar
вчера в 18:03
Ларисса и Иван - горько!!!
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 18:00
Интриги пей-беги лиги.
966gtac3w4qu
966gtac3w4qu
вчера в 15:57
«Ларисса» интересуется Ломаевым...
Ваня вроде как холостой, значит никто истерик закатывать не будет, что им интересуется какая-то Лариса.
Гость
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