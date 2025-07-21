Главный тренер «Брайтона» показал футбольные навыки на тренировке

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вчера, 14:43

Главный тренер «Брайтона» продемонстрировал свои футбольные навыки во время тренировки команды перед первым предсезонным матчем.

В видео, опубликованном клубом в TikTok, специалист показал, как чеканит мяч и делает разные трюки ногами. Один из игроков на заднем плане, комментируя происходящее, сказал: «Админ, это действительно качественный контент».