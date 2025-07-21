Главный тренер «Брайтона» показал футбольные навыки на тренировке

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер продемонстрировал свои футбольные навыки во время тренировки команды перед первым предсезонным матчем.
В видео, опубликованном клубом в TikTok, специалист показал, как чеканит мяч и делает разные трюки ногами. Один из игроков на заднем плане, комментируя происходящее, сказал: «Админ, это действительно качественный контент».
Видео набрало более 100 000 просмотров и 13 тысяч лайков с момента публикации вчера днём. Многие пользователи отметили возраст немца в сравнении с некоторыми игроками. Хюрцелер был назначен рулевым «чаек» в 31 год, став самым молодым главным тренером в истории АПЛ.