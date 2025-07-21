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Главный тренер «Брайтона» показал футбольные навыки на тренировке

вчера, 14:43

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер продемонстрировал свои футбольные навыки во время тренировки команды перед первым предсезонным матчем.

В видео, опубликованном клубом в TikTok, специалист показал, как чеканит мяч и делает разные трюки ногами. Один из игроков на заднем плане, комментируя происходящее, сказал: «Админ, это действительно качественный контент».

Видео набрало более 100 000 просмотров и 13 тысяч лайков с момента публикации вчера днём. Многие пользователи отметили возраст немца в сравнении с некоторыми игроками. Хюрцелер был назначен рулевым «чаек» в 31 год, став самым молодым главным тренером в истории АПЛ.

Главный тренер «Брайтона» показал футбольные навыки на тренировке Главный тренер «Брайтона» показал футбольные навыки на тренировке

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Варвар7
Варвар7
вчера в 15:48
Ну теперь Брайтону под руководством Хюрцелера место достойное в чемпионате АПЛ занять - вообще классно будет...
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