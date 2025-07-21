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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковКатар. Старс-Лига 2025/2026

Нападающий «Райо Вальекано» продолжит карьеру в Катаре

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Шуня771
Шуня771
вчера в 12:51
30 лет...
У себя особо не напрягается...
В самый раз поехать посмотреть верблюжьи бега, себя показать, подзаработать деньжат...
Думаю, что командам второй половины турнирной таблицы он в состоянии будет забивать...
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 12:37
Думаю, что уровень Ла лиги Рауль уже не тянет. Он перестал забивать и потерял место в основе команды. Катар - хороший выбор. Наверняка там он будет звездой.
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