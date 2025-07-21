Нападающий «Райо Вальекано» продолжит карьеру в Катаре

Нападающий «Райо Вальекано» Рауль де Томас перешёл на правах аренды в катарскую «Аль-Вакру». Соглашение рассчитано до конца сезона.
Форвард выступает за клуб из Мадрида с сентября 2022 года.
Нападающий «Райо Вальекано» Рауль де Томас перешёл на правах аренды в катарскую «Аль-Вакру». Соглашение рассчитано до конца сезона.
Форвард выступает за клуб из Мадрида с сентября 2022 года.
У себя особо не напрягается...
В самый раз поехать посмотреть верблюжьи бега, себя показать, подзаработать деньжат...
Думаю, что командам второй половины турнирной таблицы он в состоянии будет забивать...
У себя особо не напрягается...
В самый раз поехать посмотреть верблюжьи бега, себя показать, подзаработать деньжат...
Думаю, что командам второй половины турнирной таблицы он в состоянии будет забивать...