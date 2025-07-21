Минское «Динамо» объявило о том, что главный тренер отправлен в отпуск

Минское «Динамо» сообщило о том, что главный тренер Вадим Скрипченко отправлен в отпуск.
К ближайшему матчу, который пройдёт в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с албанской «Эгнатией», команду будет готовить Александр Павлов.
Бывший рулевой «Урала», «Крыльев Советов» и «Анжи» возглавил «Динамо» в ноябре 2022 года.
так бывает
так бывает
После того как Динамо вылетело из ЛЧ, проиграв Лудогорцу Скрипченко покинул базу в Венгрии и улетел без команды в Минск.
Руководство не стало увольнять тренера, а предложило ему сходить в отпуск и набраться сил.
Скрипченко уже подавал в отставку 22 июня, но её не приняли, клуб не хочет с ним расставаться.
После того как Динамо вылетело из ЛЧ, проиграв Лудогорцу Скрипченко покинул базу в Венгрии и улетел без команды в Минск.
Руководство не стало увольнять тренера, а предложило ему сходить в отпуск и набраться сил.
Скрипченко уже подавал в отставку 22 июня, но её не приняли, клуб не хочет с ним расставаться.