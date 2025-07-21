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Минское «Динамо» объявило о том, что главный тренер отправлен в отпуск

вчера, 12:26

Минское «Динамо» сообщило о том, что главный тренер Вадим Скрипченко отправлен в отпуск.

К ближайшему матчу, который пройдёт в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с албанской «Эгнатией», команду будет готовить Александр Павлов.

Бывший рулевой «Урала», «Крыльев Советов» и «Анжи» возглавил «Динамо» в ноябре 2022 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:56
сдали нервы у тренера ...
так бывает
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:44
Сюжет почти как в кино - "Вадик тебе надо отдохнуть, сходи в отпуск , развеешься , заодно и подумаешь...")
x3t76dhnmn2n
x3t76dhnmn2n ответ bppusyhws44v (раскрыть)
вчера в 12:40, ред.
Скорее наоборот.
После того как Динамо вылетело из ЛЧ, проиграв Лудогорцу Скрипченко покинул базу в Венгрии и улетел без команды в Минск.
Руководство не стало увольнять тренера, а предложило ему сходить в отпуск и набраться сил.

Скрипченко уже подавал в отставку 22 июня, но её не приняли, клуб не хочет с ним расставаться.
bppusyhws44v
bppusyhws44v
вчера в 12:32
Просто так выгнать похоже по контракту нельзя.
Гость
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