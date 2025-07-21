Минское «Динамо» объявило о том, что главный тренер отправлен в отпуск

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вчера, 12:26

Минское «Динамо» сообщило о том, что главный тренер отправлен в отпуск.

К ближайшему матчу, который пройдёт в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с албанской «Эгнатией», команду будет готовить Александр Павлов.

Бывший рулевой «Урала», «Крыльев Советов» и «Анжи» возглавил «Динамо» в ноябре 2022 года.