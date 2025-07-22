Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Зенит» возобновил переговоры с «Риу Аве» по поводу трансфера Клэйтона

вчера, 10:47

Нападающий «Риу Аве» Клэйтон может перейти в «Зенит».

По информации источника, «сине-бело-голубые» снова сделали запрос в португальский клуб по поводу трансфера 26-летнего бразильца. Об интересе к нему со стороны петербуржцев сообщалось ещё в конце мая, но тогда переговоры так и не продвинулись. Сам игрок положительно смотрит на возможность перехода в «Зенит» из-за большого количества бразильских футболистов в команде, что поможет ему с адаптацией.

В сезоне-2024/25 Клэйтон сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Спартак» интересуется защитником «Галатасарая»
Вчера, 10:06
Сенников — о Пиняеве: «Нет смысла переходить из одной команды в другую»
Вчера, 08:20
СлухиВендел может уйти из «Зенита» в «Палмейрас»
21 июля
СлухиВ «Пари НН» перейдет полузащитник сборной Ямайки
21 июля
Слухи«Краснодар» завершает сделку по Перрену
21 июля
«Ларисса» интересуется Ломаевым, но переход ещё не согласован
21 июля
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 13:55
Клейтон , добро пожаловать домой)))))
Ну а если говорить на местном , то - Clayton, bem-vindo a casa.
112910415
112910415
вчера в 13:08
ура, отыскали в Португалии бразильца !
может, ещё где-то есть ?!
derrik2000
derrik2000
вчера в 11:29
К сожалению, большому сожалению, Зенит СЕЙЧАС - это БРАЗИЛЬСКИЙ клуб...
К сожалению для болельщиков Зенита.
Имея очень отличную от европейской, психологию "вечного карнавала", эти южноамериканцы просто угробят команду. В Европе ЭТО уже давно поняли, а газпромовским обязательно нужно самим наступить на эти грабли, игнорируя этот опыт гейропы.
Что скажу?
В добрый путь.
С горы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:56, ред.
Со следующего сезона в РПЛ два Зенита будет??
Зенит-1 и Зенит -2 ??
Или лимит отменяют...или 9 замен в регламенте???
Или план по средесезонному привозу бразильцев подняли до 15 человек??
В Бразилии бразильцы закончились...теперь собираем галопом по европам???
Ничё не понимаю....
s9932wqkamad
s9932wqkamad
вчера в 10:51
Нужно уметь рулить уже имеющимися.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:50
Давайте и туда лямов 20 отправьте
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 