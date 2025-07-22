«Зенит» возобновил переговоры с «Риу Аве» по поводу трансфера Клэйтона

Нападающий «Риу Аве» Клэйтон может перейти в «Зенит».
По информации источника, «сине-бело-голубые» снова сделали запрос в португальский клуб по поводу трансфера 26-летнего бразильца. Об интересе к нему со стороны петербуржцев сообщалось ещё в конце мая, но тогда переговоры так и не продвинулись. Сам игрок положительно смотрит на возможность перехода в «Зенит» из-за большого количества бразильских футболистов в команде, что поможет ему с адаптацией.
В сезоне-2024/25 Клэйтон сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Ну а если говорить на местном , то - Clayton, bem-vindo a casa.
Ну а если говорить на местном , то - Clayton, bem-vindo a casa.
может, ещё где-то есть ?!
может, ещё где-то есть ?!
К сожалению для болельщиков Зенита.
Имея очень отличную от европейской, психологию "вечного карнавала", эти южноамериканцы просто угробят команду. В Европе ЭТО уже давно поняли, а газпромовским обязательно нужно самим наступить на эти грабли, игнорируя этот опыт гейропы.
Что скажу?
В добрый путь.
С горы.
К сожалению для болельщиков Зенита.
Имея очень отличную от европейской, психологию "вечного карнавала", эти южноамериканцы просто угробят команду. В Европе ЭТО уже давно поняли, а газпромовским обязательно нужно самим наступить на эти грабли, игнорируя этот опыт гейропы.
Что скажу?
В добрый путь.
С горы.
Зенит-1 и Зенит -2 ??
Или лимит отменяют...или 9 замен в регламенте???
Или план по средесезонному привозу бразильцев подняли до 15 человек??
В Бразилии бразильцы закончились...теперь собираем галопом по европам???
Ничё не понимаю....
Зенит-1 и Зенит -2 ??
Или лимит отменяют...или 9 замен в регламенте???
Или план по средесезонному привозу бразильцев подняли до 15 человек??
В Бразилии бразильцы закончились...теперь собираем галопом по европам???
Ничё не понимаю....