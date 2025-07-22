«Зенит» возобновил переговоры с «Риу Аве» по поводу трансфера Клэйтона

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вчера, 10:47

Нападающий «Риу Аве» может перейти в «Зенит».

По информации источника, «сине-бело-голубые» снова сделали запрос в португальский клуб по поводу трансфера 26-летнего бразильца. Об интересе к нему со стороны петербуржцев сообщалось ещё в конце мая, но тогда переговоры так и не продвинулись. Сам игрок положительно смотрит на возможность перехода в «Зенит» из-за большого количества бразильских футболистов в команде, что поможет ему с адаптацией.

В сезоне-2024/25 Клэйтон сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 4 голевые передачи.