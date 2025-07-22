Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Сенников — о Пиняеве: «Нет смысла переходить из одной команды в другую»

вчера, 08:20

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал возможный трансфер полузащитника Сергея Пиняева в ЦСКА.

Поверю в такой трансфер, если только в контракте Пиняева есть какие-то отступные или сам игрок хочет уйти. Считаю, в России нет смысла переходить из одной команды в другую. Станет ли он потерей для «Локомотива»? Думаю, можно восполнить возможную потерю внутренними ресурсами.

В минувшем сезоне Пиняев провёл 38 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиВендел может уйти из «Зенита» в «Палмейрас»
21 июля
СлухиВ «Пари НН» перейдет полузащитник сборной Ямайки
21 июля
Слухи«Краснодар» завершает сделку по Перрену
21 июля
«Ларисса» интересуется Ломаевым, но переход ещё не согласован
21 июля
СлухиЦСКА собирается взять полузащитника Паласиоса в аренду
21 июля
СлухиАгенты Медины не могут найти ему новый клуб из-за требований по зарплате
21 июля
Сортировать
Все комментарии
5x33w948qnqe
5x33w948qnqe
вчера в 10:59
В Локомотиве больше пе6рспектив, цска идет по пути спартака, быть вечно в середине таблицы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:26
Человек сам лучше знает, что и как поступать.
112910415
112910415
вчера в 09:35
Когда бы всё так просто было...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:11
Что мы всё о Пиняеве? Пусть он сам выскажется о Локомотиве, о перспективах развития собственной карьеры, о российском футболе в целом. Пришла пора развеять многочисленные слухи о возможном переходе в ЦСКА. А может Сергей уже принял решение? Болельщики хотят услышать об этом от самого игрока.. Я считаю, Пиняев должен десять раз подумать, нужно ли ему это...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:11
Бред какой то...
Всегда есть и разница в зарплате...и в амбициях на титул...отношения с тренером ...инфраструктура....и пр...и пр..и пр....
Или Сенников считает что переход условного Чалова хороший потому что не в РПЛ....а внутренний трансфер бессмысленный,??
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:25
Сам же частично ответил на свой вопрос.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 