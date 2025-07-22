Сенников — о Пиняеве: «Нет смысла переходить из одной команды в другую»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал возможный трансфер полузащитника Сергея Пиняева в ЦСКА.
Поверю в такой трансфер, если только в контракте Пиняева есть какие-то отступные или сам игрок хочет уйти. Считаю, в России нет смысла переходить из одной команды в другую. Станет ли он потерей для «Локомотива»? Думаю, можно восполнить возможную потерю внутренними ресурсами.
В минувшем сезоне Пиняев провёл 38 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.
Всегда есть и разница в зарплате...и в амбициях на титул...отношения с тренером ...инфраструктура....и пр...и пр..и пр....
Или Сенников считает что переход условного Чалова хороший потому что не в РПЛ....а внутренний трансфер бессмысленный,??
Всегда есть и разница в зарплате...и в амбициях на титул...отношения с тренером ...инфраструктура....и пр...и пр..и пр....
Или Сенников считает что переход условного Чалова хороший потому что не в РПЛ....а внутренний трансфер бессмысленный,??