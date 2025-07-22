Сенников — о Пиняеве: «Нет смысла переходить из одной команды в другую»

Бывший защитник «Локомотива» прокомментировал возможный трансфер полузащитника в ЦСКА .

Поверю в такой трансфер, если только в контракте Пиняева есть какие-то отступные или сам игрок хочет уйти. Считаю, в России нет смысла переходить из одной команды в другую. Станет ли он потерей для «Локомотива»? Думаю, можно восполнить возможную потерю внутренними ресурсами.