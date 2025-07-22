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Файзуллаев успешно прошёл медосмотр в Турции

вчера, 11:30

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев готовится к подписанию контракта с турецким клубом «Истанбул Башакшехир».

По информации источника, 21-летний футболист успешно прошёл медобследование в Стамбуле. В ближайшее время турки отправят в ЦСКА деньги за трансфер в размере 7,5 млн евро. На данный момент с игроком устно согласован трехлетний контракт. Как только «армейцы» получат денежные средства, стороны подпишут трансферный лист.

Ещё вчера стало известно о том, что Файзуллаев покинул тренировочный сбор «красно-синих» и улетел в Турцию.

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Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:45
Установлено что ног для игры в футбол хватает
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