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Рэшфорд — о Ямале: «Это лучший футболист прошедшего сезона»

вчера, 09:53

Нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд оценил игру своего одноклубника Ламина Ямаля.

Он очень талантлив. На мой взгляд, в прошлом сезоне Ламин был одним из лучших игроков в мире, если не самым лучшим. Все хотят выступать рядом с отличными футболистами, в том числе и я, а в «Барселоне» много талантов. Я счастлив и горю желанием играть с ними. Возможно, смогу помочь им, а они наверняка смогут помочь мне. Это должно быть интересно.

Напомним, что вчера было официально объявлено о переходе Рэшфорда в состав «сине-гранатовых» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:20
Наверное это одно из условий Барсы к новым игрокам, говорить что Ямаль лучший)
lobsterdam
lobsterdam ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 12:53
Месси насторожился вместе с КР…
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 12:52
Это вместо привальной проставы? А эмблемку поцеловать слабо? Ну уж лизнул как надо, это оценят, глядишь, и пасик-другой когда дадут.
112910415
112910415
вчера в 11:09
"один из лучших игроков в мире" -
так он сказал, и это правда !
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:02
Наверное Дембеле в этом году лучше был
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:40
По старой доброй традиции начал петь дифирамбы...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:28
Бесспорно талантлив, но его тусовки, вечеринки до добра не доведут....
bdpe7t58fgww
bdpe7t58fgww
вчера в 10:20
Как говорится, о вкусах не спорят.
j6gys2qb6w3k
j6gys2qb6w3k
вчера в 10:08
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