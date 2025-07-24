Рэшфорд — о Ямале: «Это лучший футболист прошедшего сезона»

Нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд оценил игру своего одноклубника Ламина Ямаля.
Он очень талантлив. На мой взгляд, в прошлом сезоне Ламин был одним из лучших игроков в мире, если не самым лучшим. Все хотят выступать рядом с отличными футболистами, в том числе и я, а в «Барселоне» много талантов. Я счастлив и горю желанием играть с ними. Возможно, смогу помочь им, а они наверняка смогут помочь мне. Это должно быть интересно.
Напомним, что вчера было официально объявлено о переходе Рэшфорда в состав «сине-гранатовых» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.
так он сказал, и это правда !
так он сказал, и это правда !