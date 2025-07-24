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Жорже Жезуш: «Роналду — фигура величайшего масштаба»

вчера, 08:31

Новый главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш оценил игру форварда Криштиану Роналду.

Ему 40 лет, а он всё ещё играет. Наши мысли за пределами футбола очень похожи. Мне 70 лет, но я этого не ощущаю ни психологически, ни физически. Роналду – фигура мирового масштаба. Мы в Португалии даже не знаем, как его оценить. Он величайший человек в мире. Он невероятная знаменитость. Криштиану выходит далеко за пределы футбола.

Напомним, что Жезуш возглавил саудовский клуб 14 июля.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 11:58
После таких дифирамбов, получается так, что Жезуш пришёл в команду
«Аль-Насра» помощником к Роналду.
a9s8byfvxpz9
a9s8byfvxpz9
вчера в 09:40
Если бы он играл?А то отбывает номер,возомнил себя невесть кем,футболисты с Мировым признанием себя так не ведут ,а так это Португальский пиар не более того!!!
Пасынок Переса
Пасынок Переса
вчера в 09:00
"Фигура речи" уже помогла отработать часть контракта Жезушу. 🤣
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 08:58
Я очень уважаю Роналду и его фантастические достижения. Криштиану один из лучших игроков в истории мирового футбола, не за горами тот день, когда португалец первым забьёт тысячный гол в официальных матчах.. Не понимаю, зачем ему нужна эта лесть со стороны тренера? Он ждёт советов, как помочь клубу выиграть трофеи..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:48
Нырялду теперь будет состав на матч определять, или ваще состав команды. Земеля в тренерах, это не хухры-мухры...
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:34
Нужно наверное нужно ждать алаверды от Криша...:)))
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