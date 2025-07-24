Жорже Жезуш: «Роналду — фигура величайшего масштаба»

Новый главный тренер «Аль-Насра» оценил игру форварда .

Ему 40 лет, а он всё ещё играет. Наши мысли за пределами футбола очень похожи. Мне 70 лет, но я этого не ощущаю ни психологически, ни физически. Роналду – фигура мирового масштаба. Мы в Португалии даже не знаем, как его оценить. Он величайший человек в мире. Он невероятная знаменитость. Криштиану выходит далеко за пределы футбола.