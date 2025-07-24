Тренер «Оренбурга»: «Понравилось, что ребята не радовались ничьей с ЦСКА»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович заявил, что ему понравилась реакция его футболистов на нулевую ничью с ЦСКА в первом туре чемпионата России:
Да, я не хочу, чтобы и мои игроки считали ничью хорошим результатом. Готовлю команду только побеждать. Но это футбол – все бывает.
У нас были моменты, у соперника они тоже были. Так что ничья – скорее закономерный результат. Хоть и всегда хочется большего. Мне очень понравилось, что в раздевалке ребята не радовались. Это менталитет, который мы строим.
Во втором туре «Оренбург» примет махачкалинское «Динамо». Игра состоится 27 июля.
Ну и это никак не способствует хорошей обстановке в коллективе. Никаких тебе мелких объединяющих радостей, душевных мини-праздников и единения - только грезить о будущих великих свершениях... которых не будет.
Чувствую, недолго босниец тренером пробудет.
Ну и это никак не способствует хорошей обстановке в коллективе. Никаких тебе мелких объединяющих радостей, душевных мини-праздников и единения - только грезить о будущих великих свершениях... которых не будет.
Чувствую, недолго босниец тренером пробудет.