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Тренер «Оренбурга»: «Понравилось, что ребята не радовались ничьей с ЦСКА»

вчера, 08:19
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович заявил, что ему понравилась реакция его футболистов на нулевую ничью с ЦСКА в первом туре чемпионата России:

Да, я не хочу, чтобы и мои игроки считали ничью хорошим результатом. Готовлю команду только побеждать. Но это футбол – все бывает.

У нас были моменты, у соперника они тоже были. Так что ничья – скорее закономерный результат. Хоть и всегда хочется большего. Мне очень понравилось, что в раздевалке ребята не радовались. Это менталитет, который мы строим.

Во втором туре «Оренбург» примет махачкалинское «Динамо». Игра состоится 27 июля.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:51
Скажи до матча Оренбургу, что будет ничья думаю они обрадовались бы, но как складывался матч, то оренбуржцы и от победы не отказались бы.
А так ничья скорее всего закономерный и справедливвый результат.
56ay7s7byq8n
56ay7s7byq8n
вчера в 10:47
Ничьей с цска точно радоваться не нужно, Оренбург мог выиграть.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:33
Хватит сочинять небылицы.. Радость это нормальная реакция человека на хорошее событие. Неужели ничья с ЦСКА не повод для радости? А эмоции, особенно положительные, заслуживают того, чтобы ими делиться. Не понимаю реакции тренера или ему нравятся угрюмые игроки?
86tv5yf7pzwg
86tv5yf7pzwg
вчера в 09:13
В прошлом году у спартака выиграли, чему тут радоваться.
альсато
альсато
вчера в 09:13
Лично я помню когда радовался ничейному исходу...когда на последней минуте-сравнивали счет!....в остальных других случаях-радоваться нечему было...ибо получали примиальные меньше в ДВА раза чем за выигрыш!)))))
Шуня771
Шуня771
вчера в 08:55
Это не последняя игра и с тем же ЦСКА.
Всё в ваших руках, хотеть и стараться должны все : "от мала до велика"...
jRest
jRest
вчера в 08:32
Нужно адекватно смотреть на вещи. Менталитет, сформированный на завышенных ожиданиях, не соответствующих своим способностям, очень быстро ударит по лбу. Так и до психологической травмы недалеко.

Ну и это никак не способствует хорошей обстановке в коллективе. Никаких тебе мелких объединяющих радостей, душевных мини-праздников и единения - только грезить о будущих великих свершениях... которых не будет.

Чувствую, недолго босниец тренером пробудет.
lotsman
lotsman
вчера в 08:29
Скорости бы побольше твоим ребятам и возможно ничьей бы и не было.)
112910415
112910415
вчера в 08:23
это правда толковый тренер !
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