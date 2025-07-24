Тренер «Оренбурга»: «Понравилось, что ребята не радовались ничьей с ЦСКА»

Главный тренер «Оренбурга» заявил, что ему понравилась реакция его футболистов на нулевую ничью с ЦСКА в первом туре чемпионата России:

Да, я не хочу, чтобы и мои игроки считали ничью хорошим результатом. Готовлю команду только побеждать. Но это футбол – все бывает.

У нас были моменты, у соперника они тоже были. Так что ничья – скорее закономерный результат. Хоть и всегда хочется большего. Мне очень понравилось, что в раздевалке ребята не радовались. Это менталитет, который мы строим.