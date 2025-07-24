Коло Муани вернулся в ПСЖ, но тренируется с молодёжной командой

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вчера, 08:20

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» отправил тренироваться с резервистами вернувшегося из аренды в «Ювентусе» форварда .

По информации источника, такое решение связано с тем, что испанский специалист не рассчитывает на 26-летнего футболиста. Отмечается, что в резервной команде меньше нагрузки, в связи с чем у игроков нет большого риска получить травму и из-за этого сорвать переход в другой клуб.

В 2025 году Коло Муани сыграл 16 матчей в Серии A, забил 8 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что его снова хочет взять в аренду «Ювентус», а также к нему проявляет интерес лондонский «Челси».