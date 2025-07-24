Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТренировкиФранция. Лига 1 2025/2026

Коло Муани вернулся в ПСЖ, но тренируется с молодёжной командой

вчера, 08:20

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отправил тренироваться с резервистами вернувшегося из аренды в «Ювентусе» форварда Рандаля Коло Муани.

По информации источника, такое решение связано с тем, что испанский специалист не рассчитывает на 26-летнего футболиста. Отмечается, что в резервной команде меньше нагрузки, в связи с чем у игроков нет большого риска получить травму и из-за этого сорвать переход в другой клуб.

В 2025 году Коло Муани сыграл 16 матчей в Серии A, забил 8 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что его снова хочет взять в аренду «Ювентус», а также к нему проявляет интерес лондонский «Челси».

Подписывайся в ВК
Все новости
Рэшфорд присутствовал на тренировке «Барселоны»
23 июля Фото
Футболисты «Ростова» сыграли огромным мячом на одной из тренировок
23 июля Видео
СлухиПисарский тренируется со «СКА-Ростов», ранее его отстранили от футбола
22 июля
Вингер «Реала» Родриго тренируется по ночам
22 июля Фото
Месси, Альба и Бускетс пропустили тренировку перед Матчем звёзд
22 июля
Главный тренер «Брайтона» показал футбольные навыки на тренировке
21 июля Фото
Сортировать
Все комментарии
jRest
jRest
вчера в 10:04
Айнтрахт уже половину Европы отъайнтрахтил, а до сих пор ведутся на их красивые слова и праздничную упаковку к игрокам. 🤔
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:10
Это второй игрок из Айнтрахта, который не заиграл в топ клубе. Пора остальным задуматься и больше не поддаваться раздутым наценка немцев
AKH
AKH
вчера в 08:44, ред.
Вернуть бы хайста в Айнтрахт на год в аренду, а потом самим уже продать за 100 лямов :) Другого выхода не вижу..
shlomo
shlomo
вчера в 08:36
Скорее всего снова окажется в Италии...
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:28
Судя по всему подыскивают куда Коло отправить в аренду.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 