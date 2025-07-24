«Эвертон» пригласил болельщиков на эксклюзивную открытую тренировку в США

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вчера, 23:46

Болельщики официальных фан-клубов «Эвертона» из Северной и Южной Америки, Европы и Великобритании были приглашены на эксклюзивную открытую тренировку в четверг в рамках предсезонной подготовки клуба в США .

Занятие проходило в Нью-Йорке и предоставило фанатам уникальную возможность понаблюдать за тем, как команда готовится к новому сезону.

Добавило ажиотажа также то, что специальным гостем была звезда UFC Алекс Перейра — бывший чемпион в полутяжёлом весе и один из лучших бойцов ММА в мире. Бразилец тоже наблюдал за тренировкой «синих», а игроки и тренерский состав нашли время пообщаться с болельщиками после занятия.