«Эвертон» пригласил болельщиков на эксклюзивную открытую тренировку в США

Болельщики официальных фан-клубов «Эвертона» из Северной и Южной Америки, Европы и Великобритании были приглашены на эксклюзивную открытую тренировку в четверг в рамках предсезонной подготовки клуба в США.
Занятие проходило в Нью-Йорке и предоставило фанатам уникальную возможность понаблюдать за тем, как команда готовится к новому сезону.
Добавило ажиотажа также то, что специальным гостем была звезда UFC Алекс Перейра — бывший чемпион в полутяжёлом весе и один из лучших бойцов ММА в мире. Бразилец тоже наблюдал за тренировкой «синих», а игроки и тренерский состав нашли время пообщаться с болельщиками после занятия.
«Эвертон» начнёт свою летнюю серию предсезонных матчей АПЛ 26 июля игрой с «Борнмутом» на стадионе «Мет Лайф» в Нью-Джерси.
двери уже приоткрыли.
потом матчи Лиги чемпионов.
и не далек тот день, когда матчи проведут в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.
ради денег поедут куда угодно.
двери уже приоткрыли.
потом матчи Лиги чемпионов.
и не далек тот день, когда матчи проведут в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.
ради денег поедут куда угодно.