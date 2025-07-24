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«Эвертон» пригласил болельщиков на эксклюзивную открытую тренировку в США

вчера, 23:46

Болельщики официальных фан-клубов «Эвертона» из Северной и Южной Америки, Европы и Великобритании были приглашены на эксклюзивную открытую тренировку в четверг в рамках предсезонной подготовки клуба в США.

Занятие проходило в Нью-Йорке и предоставило фанатам уникальную возможность понаблюдать за тем, как команда готовится к новому сезону.

Добавило ажиотажа также то, что специальным гостем была звезда UFC Алекс Перейра — бывший чемпион в полутяжёлом весе и один из лучших бойцов ММА в мире. Бразилец тоже наблюдал за тренировкой «синих», а игроки и тренерский состав нашли время пообщаться с болельщиками после занятия.

«Эвертон» начнёт свою летнюю серию предсезонных матчей АПЛ 26 июля игрой с «Борнмутом» на стадионе «Мет Лайф» в Нью-Джерси.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:19
значит, ФИФА больше не против. что матчи АПЛ и ЛаЛиги пройдут в США.
двери уже приоткрыли.
потом матчи Лиги чемпионов.
и не далек тот день, когда матчи проведут в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.
ради денег поедут куда угодно.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:19
Ну за такое сразу надо снять очков 30 с Эвертона!!! Вообще обнаглели уже))
Гость
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