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«Акрон» разгромил на выезде «Сочи»

вчера, 22:30
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 4Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Во втором туре чемпионата России ФК «Сочи» на своем поле проиграл тольяттинскому «Акрону» с результатом 0:4.

Все голы были забиты в первом тайме. На 5-й минуте счет открыл Дмитрий Пестряков. Далее забивали Алекс Джурасович, Максим Болдырев и Артем Дзюба на 11-й, 13-й и 44-й соответственно.

Во второй половине встрече гости еще и пенальти заработали, однако вратарь «Сочи» Максим Рудаков парировал удар Дзюбы с 11-метровой отметки.

Тем не менее, Артем все равно установил новый рекорд РПЛ, превзойдя Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас».

У «Акрона» теперь четыре очка. В первом туре тольяттинцы сыграли вничью 1:1 с «Крыльями Советов».

У «Сочи» нет очков после двух туров. В первом туре южане проиграли с крупным счетом в гостях у «Локомотива».

В третьем туре «Акрон» 3 августа примет «Спартак», а «Сочи» 4 августа сыграет на выезде с казанским «Рубином».

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd
сегодня в 02:49
Акрон доказал, что как минимум с высокой вероятностью будет крепким середняком в сезоне 2025/2026, а у ФК Сочи весьма плохо, если ещё будет пару поражений вскоре после этого тура, то старт сезона можно считать явно провальным.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:29
Поражение Сочи закономерное... Ещё месяц назад игроков можно было пересчитать с помощью пальцев двух рук..
Шуня771
Шуня771
вчера в 23:42
Зря обидели новороссийцев!

Незримый Мантикора Ястребиный коготь теперь будет периодически наведываться в Сочи...)
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 23:36
Думаю, что это неожиданный результат, особенно по счету. Акрон молодцы, они очень хорошо подготовились к сезону, а Дзюба как настоящий лидер ведет за собой команду. Сочинцам надо прибавлять и возможно усилить состав пока трансферное окно не закрылось. На данный момент команда выглядит очень плохо. С такой игрой в РПЛ она не задержится.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:55
Ну очень гостеприимный футбольный день...
Хозяева в лице Краснодара, Спартака и Сочи ну очень старались понравится гостям...аж 9 голов им на радость....на троих....слегка даже перестарались....
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:38
Слежу за Акроном, уже сотню раз объяснял причину. Увы, после матча Быков я успел только ко второму тайму, в котором нереализованный пенальти от Дзюбы был единственным интересным моментом. Акрон с победой, но пока я не видел победы)
Capral
Capral
вчера в 22:35
Как говорится- БОГ шельму метит. Как пелось в песне моей счастливой юности: "Ничто на земле не проходит бесследно"... Негоже было Черноморец обижать, таким подлым образом.
Гость
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