«Акрон» разгромил на выезде «Сочи»

Во втором туре чемпионата России ФК «Сочи» на своем поле проиграл тольяттинскому «Акрону» с результатом 0:4.
Все голы были забиты в первом тайме. На 5-й минуте счет открыл Дмитрий Пестряков. Далее забивали Алекс Джурасович, Максим Болдырев и Артем Дзюба на 11-й, 13-й и 44-й соответственно.
Во второй половине встрече гости еще и пенальти заработали, однако вратарь «Сочи» Максим Рудаков парировал удар Дзюбы с 11-метровой отметки.
Тем не менее, Артем все равно установил новый рекорд РПЛ, превзойдя Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас».
У «Акрона» теперь четыре очка. В первом туре тольяттинцы сыграли вничью 1:1 с «Крыльями Советов».
У «Сочи» нет очков после двух туров. В первом туре южане проиграли с крупным счетом в гостях у «Локомотива».
В третьем туре «Акрон» 3 августа примет «Спартак», а «Сочи» 4 августа сыграет на выезде с казанским «Рубином».