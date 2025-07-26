«Акрон» разгромил на выезде «Сочи»

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вчера, 22:30

Во втором туре чемпионата России ФК «Сочи» на своем поле проиграл тольяттинскому «Акрону» с результатом 0:4.

Все голы были забиты в первом тайме. На 5-й минуте счет открыл . Далее забивали , и на 11-й, 13-й и 44-й соответственно.

Во второй половине встрече гости еще и пенальти заработали, однако вратарь «Сочи» парировал удар Дзюбы с 11-метровой отметки.

Тем не менее, Артем все равно установил новый рекорд РПЛ , превзойдя по системе «гол+пас».

У «Акрона» теперь четыре очка. В первом туре тольяттинцы сыграли вничью 1:1 с «Крыльями Советов».

У «Сочи» нет очков после двух туров. В первом туре южане проиграли с крупным счетом в гостях у «Локомотива».

В третьем туре «Акрон» 3 августа примет «Спартак», а «Сочи» 4 августа сыграет на выезде с казанским «Рубином».