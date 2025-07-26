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«Локомотив» на выезде обыграл «Краснодар», у Батракова – дубль

вчера, 20:59
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Во втором туре чемпионата РПЛ «Краснодар» на своем поле потерпел поражение от московского «Локомотива» со счетом 1:2.

Сначала полузащитник «железнодорожников» Алексей Батраков, оформив дубль. На 34-й минуте он реализовал пенальти, а на 80-й забил головой после навеса Александра Руденко.

В компенсированное время «Краснодар» отквитал один мяч благодаря голу Мозеса Дэвида Кобнана (на 90+4), однако спастись «зелено-черным» не удалось.

«Локомотив», одержав две победы в двух матчах, набрал шесть очков и стал единоличным лидером чемпионата. В первом туре «железнодорожники» обыграли дома «Сочи» со счетом 3:0.

У «Краснодара» осталось три очка. Защиту титула действующий чемпион начал с крупной победы над «Пари НН».

2 августа в рамках третьего тура состоятся матчи «Краснодар» – «Динамо» (Москва) и «Пари НН» – «Локомотив».

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:40
Локо с победой
Capral
Capral ответ Сергей Иванов 14 (раскрыть)
вчера в 22:53
У кого, у нас?
Сергей Иванов 14
Сергей Иванов 14 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:48
не, ща состав у нас норм, выиграем, это 100%
Сп62
Сп62 ответ янеттонаполевидел (раскрыть)
вчера в 22:48
Совершенно верно. Батраков выпрыгивал на мяч, а защитник подставился сзади. Тот случай, когда не локоть нашёл голову, а наоборот.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:27
Очередной судейский произвол, как и карасев и другие
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:27
Посмотрите повторы (положение игроков перед подачей с фланга, кто куда смотрит и движения в динамике) - возможно, согласитесь с судьей. Удар игрок "Краснодара" получил чувствительный, но он не мог играть в мяч, мяч шел существенно выше, и случайно сам подставился.
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:15
Интересный матч получился..... особенно когда глянешь статистику матча
TheBoLt
TheBoLt ответ янеттонаполевидел (раскрыть)
вчера в 22:09
Мне вот тоже интересно увидеть, как будут это оправдывать. Я с трибуны не видел повторы, я видел что-то, максимально похожее на фол в атаке. Мне интересно послушать, что же там было.

Вы пишете:
"Завтра подробно объяснят, почему"

А объяснять будут те же, которые сначала: "Казарцев не допускал ошибок", а потом: "Качество его работы также было учтено (про отстранение Казарцева от матчей)" Те же самые будут лить в уши коричневую жидкость? Мне их не надо, они не независимы
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:00
Имел. Но гол был забит правильно. Завтра подробно объяснят, почему. Я серьезно.
Сп62
Сп62
вчера в 21:59
Локомотив сейчас подвижная живая команда, которая показывает интересный футбол. Оказывается, и без легов можно показывать приличную игру на зависть другим клубам. Думаю, что такое развитие российского футбола понравится многим болельщикам. Хочу пожелать этой команде дальнейших успехов.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:56
Эта игра была более похожей на футбол, чем значительная часть остальных поединков. Не забыли и о судье. Реалии такие, что второй гол Локомотива возможно был забит с нарушением в нападения. Вероятно имел место удар локтем в голову. Подобные нарушения довольно распространённые, часто пострадавшие слишком симулируют контакт. Судья не определил нарушение.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:51, ред.
Обидное поражение. Но будем честны, по первому туру понятно было, кто победит в этом матче. Игра была сегодня за Краснодаром и счет абсолютно не отражает игру. Батраков первый забил с пенки, а пенка - это стандарт, а не по игре. Второй забил с таким нарушением правил, что даже с трибуны видно было.

А Краснодар молодцы - Краснодар просто бездарно играл в последней трети поля, проср.. все свои моменты самостоятельно, будто это бой с тенью. Сами создали, сами про76и.

Первый тайм по ощущениям был примерно равный, Быки больше владели мячом, но ни одна из команд не создала ничего интересного. Второй тайм начался с доминации Быков, гости теряли мяч в середине поля чаще, чем дышали, огромный процент брака у полузащиты Локо. Замены хозяев уничтожили эту игру. Вышедшие на замену фолили, теряли мячи, давали неточные передачи и в принципе не были готовы играть.

Мозес, который забил единственный гол Быков - бездарное ничтожество, потерял всё, что мог потерять, его обводили все, кому было не лень его обвести. К концу основного времени матча я уже жалел, что Олусегуна сдали в аренду, а не его. Но единственное, за что его можно похвалить, так это за реализацию единственного своего голевого момента. Хотя, в том моменту даже я бы не промахнулся.

Сработал самый главный футбольный закон: Не забиваешь ты - забьют тебе. Локо молодцы, реализовали свой голевой момент, где-то подсушили игру. Краснодар сыграл лучше, чем я от них ожидал (по сравнению с 1 туром), но реализация моментов нулевая, разучились завершать атаки
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:47
Ну собственно, я тоже закончил своё боление за Динамо, в момент его кончины. Сейчас, я болею исключительно за Валеру, и до упора буду за него стоять. Я в него верю.
Завтра, Рубин отберет очки у Питера, уверен... Если конечно, юбилей не вмешается.)))
stv8372hmyvz
stv8372hmyvz
вчера в 21:42
Осечка чемпиона дома? Что это значит/.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:40
"Но я не сомневаюсь, что завтра, Рубин вздрючит Зенит..."

Вот завтра и посмотрим, прав ли ты оказался. )

"Обидно за твой Спартак. Продлить этому убожеству- плевок в лицо всем болелам Спартака".

То что сейчас - уже почти четверть века НЕ мой Спартак, а лукойловский, которому на болел глубоко НА**АТЬ, а я болею уже за ЭТУ команду так... по привычке...
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел
вчера в 21:40
Некоторым объяснять бесполезно. Они заранее знают, что судья неправ. Что Казарцев, что Левников. Насчет Казарцева исчерпывающе объяснили. И насчет Левникова завтра в "После тура" объяснят. А если им не нравится - это не проблемы арбитров или ЭСК. А "некоторых". Болельщикам "Локо" тоже не понравилось, что при подаче углового (по их мнению) был фол в атаке перед голевой передачей. Что делать, "голубчики, футбол - это не балет". Кому личные пристрастия глаза застилают, а кто сам не играл и не получал локтем в морду и по ногам...
Capral
Capral
вчера в 21:37
Анатолий Кандауров.

Истину глаголите!!! Не всем такое счастье- иметь переносные юбилеи... Во всём согласен и подтверждаю!!! Работа Газпрома видна невооруженным глазом, очень кропотливая и трудоёмкая работа.)))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:33
Привет, Володя!!!
Да всё понятно, конечно. Локо, как правило неплохо начинает, но потом идет под откос... В Галактионова и раньше не верил, не верю в него и сейчас, другое дело, что, после, почти двух туров- не вижу команды способной уже сейчас обозначить борьбу за чемпионство. Понимаю, что это только начало первенства, но очевидного фаворита не вижу, пока...
Обидно за твой Спартак. Продлить этому убожеству- плевок в лицо всем болелам Спартака. Но я не сомневаюсь, что завтра, Рубин вздрючит Зенит...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:23
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar
    вчера в 21:21
    Позорище полное . Весь матч тупые навесы , когда у Локо такие мощные защитники
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:17
    Привет, Витя!
    Не думаю, что Галактионов и КО сильно бы огорчились, если бы второй гол не засчитали.
    Для них ДО этого спорного момента было главное - в свои ворота не пропустить.
    А второй-то гол быкам их и расслабил: пропустили.
    112910415
    112910415
    вчера в 21:15
    Второе чемпионство опять будет трудным!
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 21:12
    Удивлён ли я, смотрев этот матч по ТВ, поражением быков?
    Нет, не удивлён.
    Если ТОЛЬКО на 75-й минуте после подачи Джованни в штрафную паровозов комментатор воскликнул; "Наконец-то отличная подача в штрафную!"

    Краснодар ничем не удивил со знаком плюс: рисунок игры не меняется, т. е., как всегда при Мусаеве, на положительный результат рассчитывают только из-за каких-то индивидуальных действий отдельных игроков.
    Но сегодня у Кордобы не задалось.
    Причины не знаю. Возможно, "их Величество не в настроении".
    Локомотив знал, что будет играть "от своей печки" в надежде на возможные ошибки зелёно-чёрных, что, собственно, и оправдалось полностью.
    Даже гол в ворота паровозов в добавленное время ничего не изменил.
    Только комментаторы кричали после гола в ворота паровозов на 90+5 минуте: "Ещё есть время! Ещё ничего не потеряно!!!" )))
    По качеству ИГРЫ - обычный, рядовой матч нового чемпионата России по футболу.
    То есть - НИКАКОЙ.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:11
    Хотя хозяева были очень неплохие, победа Локомотива закономерная...
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 21:10, ред.
    С победой, Паровозы! Очень тяжёлая она вышла, но это победа! ЛОКО ВПЕРЁД!
    Capral
    Capral
    вчера в 21:10, ред.
    Второй гол Батрака- с явным нарушением правил в атаке. Если удар локтем в лицо соперника не считается грубостью, то вообще, о чём говорить... Краснодару будет сложно отстоять свой титул, но поражение сегодня- не трагедия и не приговор. Если вспомнить, как плохо команда начинала прошлый сезон, то сейчас, точно, ничего страшного не происходит. Но выводы из поражений надо делать.
    mxwzgsvb8etu
    mxwzgsvb8etu
    вчера в 21:04
    Локомотив с нелегкой победой!!!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 21:04, ред.
    Ну хоть кто то в этой Лиге ещё живой..., и живые в основном - одни негры. Русские же в футбол в РПЛ играть не умеют...

    По матчу.
    Перед вторым голом локоточком то Батраков заехал по башке "быку"..., но свисток Левникова громко молчал..., равно как и чесТный ВАР.))
    По игре... ничейка была бы справедливым итогом, но столичных обижать нельзя - Балтика за 2 тура весь лимит перебрала.))
    FootFun
    FootFun ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 21:03
      FootFun
      FootFun
      вчера в 21:02
      С победой Локо
      Гость
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