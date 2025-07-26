«Локомотив» на выезде обыграл «Краснодар», у Батракова – дубль

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вчера, 20:59

Во втором туре чемпионата РПЛ «Краснодар» на своем поле потерпел поражение от московского «Локомотива» со счетом 1:2.

Сначала полузащитник «железнодорожников» , оформив дубль. На 34-й минуте он реализовал пенальти, а на 80-й забил головой после навеса .

В компенсированное время «Краснодар» отквитал один мяч благодаря голу (на 90+4), однако спастись «зелено-черным» не удалось.

«Локомотив», одержав две победы в двух матчах, набрал шесть очков и стал единоличным лидером чемпионата. В первом туре «железнодорожники» обыграли дома «Сочи» со счетом 3:0.

У «Краснодара» осталось три очка. Защиту титула действующий чемпион начал с крупной победы над «Пари НН».

2 августа в рамках третьего тура состоятся матчи «Краснодар» – «Динамо» (Москва) и «Пари НН» – «Локомотив».