«Локомотив» на выезде обыграл «Краснодар», у Батракова – дубль

Во втором туре чемпионата РПЛ «Краснодар» на своем поле потерпел поражение от московского «Локомотива» со счетом 1:2.
Сначала полузащитник «железнодорожников» Алексей Батраков, оформив дубль. На 34-й минуте он реализовал пенальти, а на 80-й забил головой после навеса Александра Руденко.
В компенсированное время «Краснодар» отквитал один мяч благодаря голу Мозеса Дэвида Кобнана (на 90+4), однако спастись «зелено-черным» не удалось.
«Локомотив», одержав две победы в двух матчах, набрал шесть очков и стал единоличным лидером чемпионата. В первом туре «железнодорожники» обыграли дома «Сочи» со счетом 3:0.
У «Краснодара» осталось три очка. Защиту титула действующий чемпион начал с крупной победы над «Пари НН».
2 августа в рамках третьего тура состоятся матчи «Краснодар» – «Динамо» (Москва) и «Пари НН» – «Локомотив».
Нет, не удивлён.
Если ТОЛЬКО на 75-й минуте после подачи Джованни в штрафную паровозов комментатор воскликнул; "Наконец-то отличная подача в штрафную!"
Краснодар ничем не удивил со знаком плюс: рисунок игры не меняется, т. е., как всегда при Мусаеве, на положительный результат рассчитывают только из-за каких-то индивидуальных действий отдельных игроков.
Но сегодня у Кордобы не задалось.
Причины не знаю. Возможно, "их Величество не в настроении".
Локомотив знал, что будет играть "от своей печки" в надежде на возможные ошибки зелёно-чёрных, что, собственно, и оправдалось полностью.
Даже гол в ворота паровозов в добавленное время ничего не изменил.
Только комментаторы кричали после гола в ворота паровозов на 90+5 минуте: "Ещё есть время! Ещё ничего не потеряно!!!" )))
По качеству ИГРЫ - обычный, рядовой матч нового чемпионата России по футболу.
То есть - НИКАКОЙ.
Нет, не удивлён.
Если ТОЛЬКО на 75-й минуте после подачи Джованни в штрафную паровозов комментатор воскликнул; "Наконец-то отличная подача в штрафную!"
Краснодар ничем не удивил со знаком плюс: рисунок игры не меняется, т. е., как всегда при Мусаеве, на положительный результат рассчитывают только из-за каких-то индивидуальных действий отдельных игроков.
Но сегодня у Кордобы не задалось.
Причины не знаю. Возможно, "их Величество не в настроении".
Локомотив знал, что будет играть "от своей печки" в надежде на возможные ошибки зелёно-чёрных, что, собственно, и оправдалось полностью.
Даже гол в ворота паровозов в добавленное время ничего не изменил.
Только комментаторы кричали после гола в ворота паровозов на 90+5 минуте: "Ещё есть время! Ещё ничего не потеряно!!!" )))
По качеству ИГРЫ - обычный, рядовой матч нового чемпионата России по футболу.
То есть - НИКАКОЙ.
А Краснодар молодцы - Краснодар просто бездарно играл в последней трети поля, проср.. все свои моменты самостоятельно, будто это бой с тенью. Сами создали, сами про76и.
Первый тайм по ощущениям был примерно равный, Быки больше владели мячом, но ни одна из команд не создала ничего интересного. Второй тайм начался с доминации Быков, гости теряли мяч в середине поля чаще, чем дышали, огромный процент брака у полузащиты Локо. Замены хозяев уничтожили эту игру. Вышедшие на замену фолили, теряли мячи, давали неточные передачи и в принципе не были готовы играть.
Мозес, который забил единственный гол Быков - бездарное ничтожество, потерял всё, что мог потерять, его обводили все, кому было не лень его обвести. К концу основного времени матча я уже жалел, что Олусегуна сдали в аренду, а не его. Но единственное, за что его можно похвалить, так это за реализацию единственного своего голевого момента. Хотя, в том моменту даже я бы не промахнулся.
Сработал самый главный футбольный закон: Не забиваешь ты - забьют тебе. Локо молодцы, реализовали свой голевой момент, где-то подсушили игру. Краснодар сыграл лучше, чем я от них ожидал (по сравнению с 1 туром), но реализация моментов нулевая, разучились завершать атаки
А Краснодар молодцы - Краснодар просто бездарно играл в последней трети поля, проср.. все свои моменты самостоятельно, будто это бой с тенью. Сами создали, сами про76и.
Первый тайм по ощущениям был примерно равный, Быки больше владели мячом, но ни одна из команд не создала ничего интересного. Второй тайм начался с доминации Быков, гости теряли мяч в середине поля чаще, чем дышали, огромный процент брака у полузащиты Локо. Замены хозяев уничтожили эту игру. Вышедшие на замену фолили, теряли мячи, давали неточные передачи и в принципе не были готовы играть.
Мозес, который забил единственный гол Быков - бездарное ничтожество, потерял всё, что мог потерять, его обводили все, кому было не лень его обвести. К концу основного времени матча я уже жалел, что Олусегуна сдали в аренду, а не его. Но единственное, за что его можно похвалить, так это за реализацию единственного своего голевого момента. Хотя, в том моменту даже я бы не промахнулся.
Сработал самый главный футбольный закон: Не забиваешь ты - забьют тебе. Локо молодцы, реализовали свой голевой момент, где-то подсушили игру. Краснодар сыграл лучше, чем я от них ожидал (по сравнению с 1 туром), но реализация моментов нулевая, разучились завершать атаки