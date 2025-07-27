Левандовски высказался о своём будущем в составе «Барселоны»

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вчера, 08:17

Нападающий «Барселоны» прокомментировал свой возможный уход из команды.

Я не знаю. Не строю подобных планов. Сейчас неважно, что будет после сезона. Я спокоен. Главное — то, что я хочу сделать на поле. То, что я чувствую внутри, в сердце и в голове. Сначала давайте посмотрим, что произойдёт в этом году.

В сезоне-2024/25 Левандовски провёл 52 матча во всех турнирах, забил 42 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Ранее в своём интервью он рассказал о том, кто мог бы его заменить в составе «сине-гранатовых».